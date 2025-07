BR-369: Acidente no Trevo de Campina da Lagoa Termina com Óbito e Vítima Presa nas Ferragens

https://www.instagram.com/reel/DLzn4c0uuKF/?igsh=MWY5bnFrazRqNWtueQ==

Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (7) na BR-369, entre Ubiratã e Juranda, no trevo que dá acesso ao município de Campina da Lagoa.

A colisão envolveu três veículos: um Honda Civic, um Hyundai HB20 e um Citroën C3.

Segundo informações apuradas no local, o motorista do Honda Civic morreu na hora. Já o condutor do HB20 ficou preso às ferragens, sendo necessário o trabalho de resgate.

A Defesa Civil e o SAMU de Ubiratã foram acionados e prestaram atendimento às vítimas, atuando rapidamente no local do acidente.

Ainda não há confirmação oficial de como o acidente ocorreu, mas relatos de motoristas apontam que um caminhão preto teria atravessado a rodovia, provocando a colisão. O condutor do caminhão não parou e fugiu sentido Campina da Lagoa.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a gravidade do impacto.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e acompanha a ocorrência.

