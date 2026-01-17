O próximo confronto da A-League entre Adelaide United e Melbourne Victory no Coopers Stadium promete ser um dos jogos mais interessantes do fim de semana. As duas equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela, com os Reds em oitavo e o Big V em sétimo após 12 rodadas. Com ambas buscando subir na classificação, este duelo pode ter um impacto importante no ritmo da temporada.

Forma Recente e Estatísticas do Adelaide United

O Adelaide United tem feito uma campanha irregular até agora, somando 16 pontos em 12 partidas (5 vitórias, 1 empate, 6 derrotas). Seu jogo mais recente terminou empatado em 2-2 fora de casa contra o Wellington Phoenix, resultado que elevou para sete os pontos conquistados nas últimas quatro rodadas. Apesar da melhora, as fragilidades defensivas continuam sendo um problema, já que o time sofreu dois ou mais gols em cada um dos últimos três jogos, totalizando 19 gols sofridos na temporada.

Jogando em casa, no entanto, os Reds têm sido muito mais sólidos. Eles possuem o melhor desempenho como mandante da competição, com quatro vitórias e duas derrotas em seis jogos, e chegam confiantes após terem vencido o Melbourne Victory por 3-2 neste mesmo estádio na última temporada. O ataque tem sido constante, com média de 1,5 gol por jogo, mas a defesa enfrenta dificuldades, sofrendo em média 1,6 gol por partida.

Mais de 0.5 gols foram marcados no segundo tempo em cada um dos últimos 19 jogos em casa do Adelaide United na A-League Men.

Mais de 0.5 gols foram marcados no segundo tempo em 31 dos seus últimos 33 jogos de liga no total.

Últimos 5 jogos: 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas (média de 1,4 gol marcado, 2,0 sofrido).

Esses números destacam a vocação ofensiva do Adelaide, mas também sua vulnerabilidade defensiva — uma combinação que costuma resultar em partidas abertas e emocionantes.

Forma Recente e Estatísticas do Melbourne Victory

O Melbourne Victory chega para este duelo com 17 pontos em 12 partidas (5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas). A boa sequência foi interrompida no último fim de semana, com a derrota por 1-0 para o Western Sydney Wanderers, encerrando uma sequência de quatro vitórias consecutivas nas quais marcaram 11 gols. Essa foi também a primeira vez que o Big V ficou sem marcar em um jogo de liga desde o início de dezembro.

Fora de casa, o Melbourne Victory tem sido inconsistente, com sete pontos conquistados em seis partidas. No entanto, sua última atuação fora foi uma vitória no Clássico de Melbourne, mostrando que o time sabe lidar com pressão. Estatisticamente, o clube tem médias idênticas de 1,3 gol marcado e 1,3 sofrido por jogo nesta temporada, um equilíbrio que torna a equipe imprevisível.

Mais de 7.5 escanteios foram cobrados em 19 dos últimos 20 jogos fora de casa do Melbourne Victory na A-League Men.

Últimos 5 jogos: 4 vitórias, 0 empates, 1 derrota (média de 2,2 gols marcados, 1,0 sofrido).

Confrontos diretos contra o Adelaide United: 4 vitórias, 0 empates, 1 derrota, com média de 2,6 gols marcados e 1,6 sofrido.

O desempenho ofensivo do Victory tem sido impressionante, mas as falhas na defesa quando joga fora podem ser aproveitadas por um Adelaide que cresce diante de sua torcida.

Adelaide United x Melbourne Victory Palpite e Análise Tática

Os confrontos entre Adelaide United e Melbourne Victory raramente decepcionam, frequentemente trazendo gols e emoção. O último encontro terminou 2-1 a favor do Victory, e ambas as equipes marcaram na maioria dos duelos recentes. A consistência ofensiva do Adelaide em casa e a força de ataque do Melbourne indicam que outro jogo com muitos gols pode estar a caminho.

O principal desafio do Adelaide será ajustar seu sistema defensivo, após sofrer oito gols nos últimos três jogos. Já o Melbourne Victory buscará reencontrar o caminho do gol depois do revés do último fim de semana. Diante do estilo ofensivo de ambos e suas fragilidades na defesa, este duelo promete ser novamente movimentado e com chances para os dois lados.

Com o bom desempenho do Adelaide em casa e a capacidade do Melbourne em marcar fora, a partida pode se equilibrar para qualquer lado. Os Reds apostarão no fator casa, enquanto o Big V tentará se recuperar e seguir brigando pelo top 6.

Palpite Adelaide United x Melbourne Victory por BetMines:

Ambas marcam – Sim com 67% de probabilidade.