A sexta-feira (16) será de clima instável em Boa Vista, com previsão de chuvas esparsas ao longo do dia e temperaturas elevadas. Os termômetros devem variar entre 26°C e 35°C, enquanto a umidade relativa do ar fica em torno de 39%, fator que pode intensificar a sensação de calor em alguns períodos.
O dia amanhece com expectativa de chuva, apesar de momentos de sol entre uma pancada e outra. O sol nasce às 7h12 e se põe às 19h11, garantindo um período prolongado de luminosidade para os moradores. A probabilidade de precipitação chega a 96%, indicando atenção redobrada para quem precisa sair de casa.
Mesmo com registro de nebulosidade praticamente nula, as chuvas podem ocorrer de forma localizada e intermitente. Esse tipo de condição costuma alternar calor intenso com rápidas mudanças no tempo, comuns nesta época do ano na capital roraimense.
O clima pode interferir em atividades ao ar livre, além de provocar lentidão no trânsito em alguns pontos. Ruas e avenidas mais suscetíveis a acúmulos de água exigem cautela de motoristas e pedestres. A combinação de calor e baixa umidade também pede cuidados com a saúde.
Especialistas orientam manter a hidratação ao longo do dia, usar roupas leves e protetor solar nos períodos de sol, além de ficar atento às mudanças rápidas no tempo, principalmente quem trabalha ou circula ao ar livre.
Quem precisa se deslocar deve planejar os trajetos com antecedência, acompanhar as condições das vias e, se possível, considerar alternativas de transporte para evitar congestionamentos causados pela chuva.