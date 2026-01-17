Rachel Bloor teve uma surpresa ao acordar no meio da noite nesta segunda-feira (12). Ao estender a mão para acariciar algo que fazia peso contra o seu peito, não encontrou seu cachorro, e sim algo bem diferente.
“Querida, não se mexa. Tem uma píton de uns 2,5 metros em você'”, disse seu marido. Rachel não pôde evitar alguns palavrões, mas logo se recompôs e o orientou a tirar os dálmatas do quarto. “Seria uma carnificina se eles percebessem a cobra”, conta à BBC.
A píton-carpete é uma espécie não venenosa, comum na Austrália, e geralmente se alimenta de pequenos animais, como pássaros.
Com os cachorros fora do quarto — onde seu marido gostaria de estar — e os riscos de confronto entre os animais já suprimido, Rachel começou a resolver a situação, se desvencilhando calmamente da píton.
Cobra píton apareceu no quarto de mulher australiana. — Foto: Arquivo pessoal/ Reprodução BBC
Depois, a australiana foi retirando a cobra do quarto pela janela com suavidade, refazendo o caminho que o réptil rastejou até entrar no quarto. Ela acredita que a cobra se espremeu pelas persianas da janela e subiu na cama que estava embaixo.
“A píton era tão grande que, mesmo estando enrolada em mim, parte de sua cauda ainda estava para fora da janela”, conta.
Enquanto Rachel estava calma, seu marido ficou estupefato. Ela diz que não se abalou porque cresceu em uma propriedade rural rodeada de cobras, e que se você estiver calmo, os animais também ficarão. Mas há uma exceção.
Se tivesse sido um sapo, uma das pragas mais destrutivas e repugnantes do país, seria outra história. Eu não suporto eles, me dão ânsia de vômito. Então, se fosse um sapo-cururu, teria me assustado.”
Felizmente, nenhum humano ou animal se machucou na história.