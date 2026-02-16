Adriane Galisteu transforma metrô do Rio em passarela de Carnaval

A apresentadora Adriane Galisteu, 52, transformou a estação General Osório, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, em passarela improvisada.
A apresentadora fez um ensaio fotográfico de Carnaval em meio ao fluxo de passageiros do metrô do Rio de Janeiro, durante o funcionamento normal do transporte público, e postou em suas redes sosciais neste sábado (14).
Vestindo apenas um biquíni com tapa sexo azul, adereço na cabeça e sandália plataforma, Galisteu posou entre os usuários da estação.
“Carnaval começa no instante que a gente decide entrar no clima. Transformei a estação General Osório no meu editorial particular, look escolhido pra me jogar! Foi demais essa energia, só o Rio entrega! O metrô 24h é só o detalhe. O importante é que a gente já embarca pronta”, escreveu na publicação.
A sessão de fotos, realizada pelo fotógrafo Vinícius Mochizuki, gerou reações dos seguidores. Comentários elogiavam a atitude da apresentadora: “Dri sempre inovadora” e “Que ensaio poderoso. glamour, atitude e brasilidade no cenário mais urbano possível. Você transformou o metrô em passarela de Carnaval”.
Galisteu é musa da escola de samba Portela e segue participando das atividades carnavalescas do Rio de Janeiro. A ação chamou atenção por unir o ambiente cotidiano do transporte público com a produção típica de um editorial fotográfico, criando contraste entre o cenário urbano e a temática festiva.