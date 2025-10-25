A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo (PS) destinado à formação de cadastro de reserva de profissionais que poderão atuar, de forma temporária, nas unidades da rede estadual. O Edital nº 10/2025 contempla funções essenciais para o funcionamento das escolas, inclusive com oportunidades voltadas à Educação Profissional e Tecnológica.
As inscrições devem ser realizadas até às 17h de sexta-feira (24/10), exclusivamente pelo endereço siagepe.educacao.mg.gov.br, conforme o cronograma previsto no edital, e permanecem válidas até 31/12 de 2026.
Oportunidades na Educação Profissional
Entre as funções contempladas, estão as de professor da educação básica que podem atuar na educação profissional e tecnológica, que inclui vagas para atuação nas escolas estaduais que ofertam cursos técnicos e formações integradas à Educação Profissional.
Para concorrer, é necessário possuir formação específica ou correlata para os componentes curriculares. A relação de cursos superiores específicos, correlatos e por eixo tecnológico da educação profissional está disponível no Anexo I do Edital nº 10/2025.
Diversidade de funções e abrangência estadual
Além das vagas voltadas à Educação Profissional, o processo seletivo também abrange funções do quadro do magistério, como Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE), Especialista em Educação Básica (EEB), Professor de Educação Básica (PEB).
No quadro técnico e administrativo, o Edital PSS/SEE/MG nº 09/2025 abrange funções como Analista de Educação Básica (AEB), com especialidades em Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Assistência Social e Terapia Ocupacional; Analista Educacional (ANE), na função de Nutricionista; e Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB).
Os candidatos podem realizar até seis inscrições, escolhendo diferentes funções e Superintendências Regionais de Ensino (SREs), o que amplia as possibilidades de contratação em diversas regiões do estado.
Processo de seleção
O PS é destinado à formação de cadastro de reserva e será processado pelo Sistema de Administração e Gestão de Pessoal Temporário (Siagepe). A classificação será baseada em critérios como tempo de serviço e formação acadêmica, conforme detalhado no edital.
As contratações ocorrerão de acordo com a necessidade de cada unidade escolar e poderão ser realizadas de forma on-line ou presencial, via Siagepe.
Autorização para lecionar
Os candidatos que ainda não tenham atuado como professores na rede estadual devem solicitar a Autorização para Lecionar (ATL). O documento, emitido a título precário e de forma gratuita, é exigido dos candidatos às funções de Professor de Educação Básica nos componentes curriculares dos anos finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, da Educação Profissional e de projetos autorizados pela SEE/MG.
A solicitação da ATL deve ser feita pelo Sistema de Autorização (Siaut), acessando o serviço com login e senha Gov.br, por meio deste link.