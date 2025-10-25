Os policiais identificaram um terceiro suspeito de envolvimento no plano de atentado contra autoridades. Sérgio Garcia da Silva, o Messi, foi preso no dia 26 de setembro, por tráfico de drogas. Em um celular, encontrado debaixo de um travesseiro, havia conversas que indicavam o envolvimento dele no plano de assassinato de Medina e também do promotor de Justiça Lincoln Gakiya.
mensagem do PCC sobre plano contra promotor
Relacionados
Agência Minas Gerais | Terminam nesta sexta-feira (24/10) as inscrições para seleção de temporários na rede estadual de ensino
A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo (PS) destinado à formação de cadastro de reserva de profissionais que poderão atuar, de forma…
Nuggets-Warriors: 4 takeaways from stunning Stephen Curry-Aaron Gordon duel
Stephen Curry takes over in the second half and OT, scoring 35 of his 42 points in a comeback win vs. Denver. SAN FRANCISCO — The Warriors and Nuggets came…