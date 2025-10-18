Al-Nassr x Al-Fateh se enfrentam hoje pela quinta rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida acontecerá neste sábado (18), às 15:00 (horário de Brasília), no Estádio Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita. 

O time de CR7 ainda não foi derrotado no campeonato e entra em campo hoje com o objetivo de manter 100% de aproveitamento. A equipe rival, por outro lado, ainda tenta somar os primeiros pontos na competição. 

Veja o nosso palpite, saiba onde assistir ao jogo do Sauditão e possíveis escalações para este duelo! 



Prognóstico

Vitória do Al-Nassr

Histórico de Al-Nassr x Al-Fateh

O retrospecto entre as duas equipe registra 32 jogos disputados, com 19 vitórias do Al-Nassr, 9 empates e 4 triunfos do Al-Fateh.

A boa notícia para o Al-Fateh é que o último jogo entre as duas equipes terminou em vitória por 3 a 2, de virada, na rodada final do Campeonato Saudita 2024/25. 

Com o resultado, o time encerrou um tabu de oito jogos de invencibilidade do time de CR7 em confrontos diretos.


Al-Nassr – Líder da competição busca mais um título após hegemonia de Al-Hilal e Al-Ittihad

Equipe de Cristiano Ronaldo lidera o Sauditão com 12 pontos e ainda não perdeu no campeonato. 

Desempenho Atual

O Al-Nassr chega ao jogo de hoje com uma sequência se sete vitórias consecutivas na temporada, somando todas as competições. 

No Sauditão, a equipe de CR7 lidera com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Com esses resultados, o time chega forte na briga por um título nacional após seis temporadas de domínio de Al-Hilal e Al-Ittihad. 

Para o confronto, o técnico Jorge Jesus tem alguns desfalques confirmados. O lateral Saad Al Nasser e o atacante Saad Haqawi estão fora por conta de lesão. 

Cristiano Ronaldo joga hoje? 

Sim! O português, cada vez mais perto dos mil gols, está confirmado entre os titulares. 

Últimos 5 Jogos

Possível escalação do Al-Nassr hoje

A provável escalação do time do Al-Nassr é a seguinte:

  • Bento; Boushal, Simakan, Martínez e Yahya; Brozovic, Alkhaibari, Coman e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al-Fateh – Com apenas uma vitória na temporada, equipe está na 16ª posição

Com apenas um ponto somado até aqui em quatro confrontos disputados, time visitante tem alguns desfalques importantes. 

Desempenho Atual

O Al-Fateh venceu um confronto na temporada, porém ainda não somou três pontos no Sauditão. 

Seu único resultado positivo até agora foi um empate com o Al Hazem. Nas outras três partidas, perdeu para Al Fayha, Al Ittihad e, na última rodada, para o Al Qadisiya.

Para o jogo de hoje, o técnico José Manuel Gomes terá apenas um desfalque: o goleiro Fernando Pacheco foi expulso na rodada passada.

Últimos 5 Jogos

Possível escalação do Al-Fateh hoje

A provável escalação do Al-Fateh é a seguinte:

  • A. Bukhari; Baetaih, Jorge Fernandes, Saadane e Darisi; Youssouf, Bendebka, Batna e Alothman; Matías Vargas e Toko Ekambi. Técnico: José Manuel Gomes.

Palpite e Prognóstico de Al-Nassr x Al-Fateh – Vitória do Al-Nassr

O jogo de hoje do Campeonato Saudita evidencia uma grande de disparidade técnica de duas equipes, uma vez que o Al-Nassr é um dos times mais fortes da competição neste momento e ainda não perdeu.

Com CR7 em campo, jogando em casa e com a meta de manter 100% de aproveitamento no Sauditão, o Al-Nassr é, definitivamente, nossa recomendação para vencer. 

Onde assistir ao jogo Al-Nassr x Al-Fateh

Este jogo do Sauditão será transmitido em:

  • TV: SporTV;
  • Streaming: GOAT

Ficha Técnica de Al-Nassr x Al-Fateh

Confira as principais informações sobre o confronto de hoje:

  • Partida: Al-Nassr x Al-Fateh
  • Competição: Campeonato Saudita 2025/26
  • Data: 18/10/2025
  • Horário: 15:00 (Horário de Brasília)
  • Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita
  • Transmissão: SporTV, GOAT

Tem mais jogos de campeonatos do mundo todo hoje!

Confira nossas recomendações e análises para fazer a escolha mais inteligente!



