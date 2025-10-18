Al-Nassr x Al-Fateh se enfrentam hoje pela quinta rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida acontecerá neste sábado (18), às 15:00 (horário de Brasília), no Estádio Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita.
O time de CR7 ainda não foi derrotado no campeonato e entra em campo hoje com o objetivo de manter 100% de aproveitamento. A equipe rival, por outro lado, ainda tenta somar os primeiros pontos na competição.
Veja o nosso palpite, saiba onde assistir ao jogo do Sauditão e possíveis escalações para este duelo!
Histórico de Al-Nassr x Al-Fateh
O retrospecto entre as duas equipe registra 32 jogos disputados, com 19 vitórias do Al-Nassr, 9 empates e 4 triunfos do Al-Fateh.
A boa notícia para o Al-Fateh é que o último jogo entre as duas equipes terminou em vitória por 3 a 2, de virada, na rodada final do Campeonato Saudita 2024/25.
Com o resultado, o time encerrou um tabu de oito jogos de invencibilidade do time de CR7 em confrontos diretos.
Confronto Direto
Vitória do Al-Nassr
Al-Nassr – Líder da competição busca mais um título após hegemonia de Al-Hilal e Al-Ittihad
Equipe de Cristiano Ronaldo lidera o Sauditão com 12 pontos e ainda não perdeu no campeonato.
Desempenho Atual
O Al-Nassr chega ao jogo de hoje com uma sequência se sete vitórias consecutivas na temporada, somando todas as competições.
No Sauditão, a equipe de CR7 lidera com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Com esses resultados, o time chega forte na briga por um título nacional após seis temporadas de domínio de Al-Hilal e Al-Ittihad.
Para o confronto, o técnico Jorge Jesus tem alguns desfalques confirmados. O lateral Saad Al Nasser e o atacante Saad Haqawi estão fora por conta de lesão.
Cristiano Ronaldo joga hoje?
Sim! O português, cada vez mais perto dos mil gols, está confirmado entre os titulares.
Últimos 5 Jogos
Possível escalação do Al-Nassr hoje
A provável escalação do time do Al-Nassr é a seguinte:
- Bento; Boushal, Simakan, Martínez e Yahya; Brozovic, Alkhaibari, Coman e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.
Al-Fateh – Com apenas uma vitória na temporada, equipe está na 16ª posição
Com apenas um ponto somado até aqui em quatro confrontos disputados, time visitante tem alguns desfalques importantes.
Desempenho Atual
O Al-Fateh venceu um confronto na temporada, porém ainda não somou três pontos no Sauditão.
Seu único resultado positivo até agora foi um empate com o Al Hazem. Nas outras três partidas, perdeu para Al Fayha, Al Ittihad e, na última rodada, para o Al Qadisiya.
Para o jogo de hoje, o técnico José Manuel Gomes terá apenas um desfalque: o goleiro Fernando Pacheco foi expulso na rodada passada.
Últimos 5 Jogos
Possível escalação do Al-Fateh hoje
A provável escalação do Al-Fateh é a seguinte:
- A. Bukhari; Baetaih, Jorge Fernandes, Saadane e Darisi; Youssouf, Bendebka, Batna e Alothman; Matías Vargas e Toko Ekambi. Técnico: José Manuel Gomes.
Palpite e Prognóstico de Al-Nassr x Al-Fateh – Vitória do Al-Nassr
O jogo de hoje do Campeonato Saudita evidencia uma grande de disparidade técnica de duas equipes, uma vez que o Al-Nassr é um dos times mais fortes da competição neste momento e ainda não perdeu.
Com CR7 em campo, jogando em casa e com a meta de manter 100% de aproveitamento no Sauditão, o Al-Nassr é, definitivamente, nossa recomendação para vencer.
Palpites
Total de Gols
|
Mais de 2.5 gols
|
As odds apresentadas foram apuradas na redação deste artigo e estão sujeitas a alterações.
Consulte a casa de apostas para informações atualizadas.
Onde assistir ao jogo Al-Nassr x Al-Fateh
Este jogo do Sauditão será transmitido em:
- TV: SporTV;
- Streaming: GOAT
Ficha Técnica de Al-Nassr x Al-Fateh
Confira as principais informações sobre o confronto de hoje:
- Partida: Al-Nassr x Al-Fateh
- Competição: Campeonato Saudita 2025/26
- Data: 18/10/2025
- Horário: 15:00 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita
- Transmissão: SporTV, GOAT
Tem mais jogos de campeonatos do mundo todo hoje!
