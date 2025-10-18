A marca norte-americana de donuts Krispy Kreme anunciou na quarta-feira, 15, que abrirá mais duas unidades na cidade de São Paulo ainda em 2025.
A primeira será no Shopping Morumbi, na zona oeste da capital. “Localizada em um dos principais shoppings de São Paulo, a loja reforça o compromisso da marca em proporcionar momentos memoráveis em locais estratégicos e de grande circulação”, disse a empresa.
A segunda será no Shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, em formato de quiosque compacto, projetado para atender os visitantes que circulam por uma das ruas mais movimentadas da capital.
A empresa chegou ao Brasil em abril, por meio de sua joint venture com a AmPm, rede de lojas de conveniência dos postos Ipiranga. A primeira unidade no País foi aberta na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo, e registrou filas de espera de até quatro horas nos primeiros quinze dias. O espaço, que opera com drive-thru e delivery, tem capacidade de produzir até 50 mil donuts por dia e será o responsável por abastecer as duas novas lojas.
O carro-chefe da marca é o donut chamado “Original Glazed”, com cobertura de açúcar glaceado, mas a empresa tem apostado em novos sabores para conquistar o paladar brasileiro, como o de doce de leite e o “Cinnamon Sugar”, que é coberto por açúcar com canela.
O anúncio da expansão no País ocorre em paralelo à chegada de João Luiz Marçola à presidência da Krispy Kreme Brasil. Antes, Marçola atuava como CFO da empresa. “Nosso foco é ampliar a presença da marca em todo o País, mantendo a qualidade e a experiência inconfundível que estão no coração da Krispy Kreme”, afirmou o executivo.
Apesar de ter menos de um ano no Brasil, a Krispy Kreme tem uma história quase centenária, com origem nos anos 1930, em Winston-Salem, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O fundador Vernon Rudolph começou com a comercialização de donuts para supermercados, mas logo passou vender diretamente para os consumidores. Hoje, a empresa opera em mais de 40 países.