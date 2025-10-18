AJA-AZ | 15′ Wachten op kansen
Na een veelbelovend begin is de wedstrijd wat rustiger geworden. Het balbezit is voor Ajax (70% om 30%), maar echte kansen levert het niet op.
AJA-AZ | 8′ Taylor schiet voorlangs
Een snelle Ajax-aanval gaat over links en belandt via Mika Godts bij Kenneth Taylor. De middenvelder kan schieten en wil de bal in de korte hoek schuiven. Hij schiet echter voorlangs.
Overigens zit vanaf deze speelronde een extra persoon op de Ajax-bank: Fred Grim. De 60-jarige trainer is deze week toegevoegd aan de technische staf van hoofdcoach John Heitinga “met als doel zowel de sportieve resultaten te verbeteren als de ontwikkeling van het spel en van de individuele spelers.”
AJA-AZ | 5′ Ajax zet hoog druk, AZ komt er niet uit
Ajax legt heel veel energie aan de dag in deze openingsfase. Als AZ de bal heeft, zetten de Amsterdammers direct fel druk en veroveren ze de bal ook telkens weer snel terug.
Zo komt AZ nog niet aan voetballen toe in de Johan Cruijff Arena.
AJA-AZ | 1′ Afgekeurde goal Ajax na 16 seconden
Heel even denkt de Johan Cruijff Arena al na zestien seconden dat het mag juichen. Wout Weghorst kopt de bal terug op Kenneth Taylor die hard binnenschiet, maar Weghorst stond buitenspel. Goal afgekeurd.
Zo staat iedereen meteen op scherp in Amsterdam.
En ook in Amsterdam rolt de bal, de aftrap is genomen door Ajacied Kenneth Taylor.
Ajax staat momenteel derde, één plekje boven AZ. Een belangrijk duel in de top van de eredivisie dus.
Eredivisievoetbal in het Rat Verleghstadion op zaterdagavond, dat blijft toch iets moois. De wedstrijd tussen NAC Breda en PEC Zwolle, de nummers veertien en vijftien op de ranglijst, is op gang gebracht door Danny Makkelie.
AJA-AZ | Heitinga kiest voor jeugd
“Ik kies vandaag voor een paar jonge spelers, met wat creativiteit”, zegt Ajax-trainer John Heitinga bij ESPN. Hij laat Davy Klaassen (32) op de bank starten, terwijl jongelingen Oscar Gloukh (21) en Jorthy Mokio (17) er bijvoorbeeld wel in staan.
“Maar er zijn ook andere jongens, er staat genoeg ervaring op het veld”, vindt Heitinga. Om 21.00 uur trapt zijn ploeg in eigen huis af tegen AZ.
NAC-PEC | De opstellingen
Nog twee wedstrijden in de eredivisie vanavond: Ajax-AZ en NAC-PEC.
De opstellingen voor dat eerste duel vind je in dit bericht, de opstelling van dat tweede duel zie je hieronder. Bij NAC zien we een basisplaats voor Charles-Andreas Brym, zijn eerste sinds half september.
Bij PEC Zwolle is spits Koen Kostons de man om op te letten: hij staat op vier goals in acht eredivisieduels dit seizoen.
UTR-VOL | 90+3′ DOELPUNT FC UTRECHT
Miguel Rodríguez geeft het publiek in de Galgenwaard nog wat om te juichen: hij schuift vlak voor tijd de 3-1 binnen.
Utrecht krijgt veel ruimte van Volendam, dat zoekt naar de gelijkmaker. In de counter breekt Derry John Murkin door, die Rodriguez bij de tweede paal vindt. De Spanjaard maakt koeltjes af.
Kort daarna zit de wedstrijd er ook op.
PSV-GAE | 90+5′ Afgelopen
Het zit erop, PSV wint met 2-1 van Go Ahead Eagles. De uitslag had groter mogen zijn, maar de terechte driepunter is binnen voor de regerend landskampioen.
PSV-GAE | 90+2′ Perisic dichtbij
Hij is toch echt al 38 jaar, maar Ivan Perisic blijft tot de allerlaatste seconde aanzetten. De Kroaat schiet nu vlammend met links, maar keeper Jari de Busser redt.
De blessuretijd bedraagt in totaal nog vier minuten, dus duurt het niet lang meer voordat de wedstrijd erop zit.
PSV-GAE | 83′ Pepi schiet tegen Deijl aan
Ricardo Pepi heeft nog geen geluk in de afwerking. Voor de tweede keer vandaag kan hij schieten binnen het strafschopgebied, maar opnieuw scoort hij niet. Nu wordt zijn poging geblokkeerd door Go Ahead-aanvoerder Mats Deijl.
Het is (inclusief blessuretijd) nog zo’n tien minuten en het staat nog altijd 2-1 voor PSV. Het thuispubliek zou vermoedelijk wat rustiger op de stoelen zitten als PSV de treffer zou maken die het verdient.
UTR-VOL | 75′ DOELPUNT FC UTRECHT
Utrecht maakte al heel lang aanspraak op de voorsprong en krijgt die nu: 2-1! En wie anders dan Souffian El Karouani, die al het hele seizoen uitblinkt, is de doelpuntenmaker?
De vleugelverdediger staat toch vooral bekend om zijn goede linkerbeen, maar schiet nu van grote afstand raak met rechts. Het moet wel worden gezegd: Kayne van Oevelen is een talentvolle keeper, maar hier ziet hij er niet goed uit…
PSV-GAE | 74′ Ingevallen Pepi schiet naast
Ricardo Pepi is bij PSV zojuist ingevallen voor Ismael Saibari. De Amerikaanse spits krijgt al vrij snel een schietkans als de bal blijft hangen na een corner, maar hij raakt de bal niet vol. Zijn schampschot gaat naast.
PSV lijkt niet echt geschrokken van de tegengoal en blijft dominant en aanvallend spelen. Toch is het verschil nu maar één treffer (2-1).
UTR-VOL | 66′ Haller raakt de paal
“Oei” klinkt het in de Galgenwaard als Sébastien Haller een harde voorzet richting doel werkt, maar de paal raakt. Dat scheelde centimeters.
Het is nog altijd 1-1 tussen FC Utrecht en FC Volendam.
PSV-GAE | 62′ DOELPUNT GO AHEAD
Go Ahead Eagles krijgt de 2-1 in de schoot geworpen! PSV-verdediger Yarek Gasiorowski speelt de bal totaal verkeerd terug op zijn keeper en dan zit Go Ahead-spits Milan Smit ertussen. Die stift hem vervolgens in het doel.
AJA-AZ | Parrott keert terug in de basis bij AZ
De opstelling van Ajax kreeg u al in dit bericht, maar ook die van AZ is inmiddels bekend. Daar zien we topscorer Troy Parrott (10 goals in 8 duels dit seizoen) weer terugkeren in de basis na zijn knieblessure.
Parrott wordt geflankeerd door aanwinsten Weslley Patati en Isak Jensen.
UTR-VOL | 53′ DOELPUNT FC UTRECHT
FC Utrecht komt op gelijke hoogte tegen FC Volendam: 1-1! Het is Adrian Blake die kort na rust scoort en zichzelf zo beloont voor een goede wedstrijd.
De 20-jarige Engelsman stoomt op over links, kapt zijn tegenstander uit en schiet dan hard raak met rechts. Uitstekende goal!
PSV-GAE | 50′ DOELPUNT PSV
Kort na rust verdubbelt PSV de score: 2-0! Het is opnieuw Guus Til die scoort.
Het gaat allemaal wel heel makkelijk voor PSV en dat mag Go Ahead zich aanrekenen. Eerst kan Mauro Júnior heel ver doorlopen op het middenveld. Hij vindt de vrijstaande Ismael Saibari aan de linkerkant, die Guus Til voor de goal ziet staan. Die kan rustig binnenschuiven voor zijn tweede goal van de dag.
UTR-VOL | 46′ Tweede helft
Ook FC Utrecht en FC Volendam voetballen weer: de bezoekers leiden toch wel verrassend met 1-0.
Utrecht-trainer Ron Jans heeft besloten Milliano Jonathans te wisselen en dat is vermoedelijk tactisch. Al het gevaar van Utrecht kwam namelijk van de andere flank, bij Adrian Blake. De vervanger van Jonathans is Miguel Rodriguez.
AJA-AZ | Weghorst en Gloukh erin
Daar is de opstelling van Ajax, dat straks om 21.00 uur in eigen huis tegen AZ speelt. Wout Weghorst staat in de spits en achter hem speelt Oskar Gloukh als aanvallende middenvelder. Verder mag ook de 17-jarige Jorthy Mokio zich weer verheugen op een basisplaats, net als in het laatste eredivisieduel voor de interlandperiode.
PSV-GAE | 46′ Tweede helft
De tweede helft is begonnen, met één wijziging bij Go Ahead Eagles. Evert Linthorst is eruit gegaan voor Yassir Rahmouni.
En ook in Utrecht is het rust. De thuisploeg, die geen van de laatste zes duels in alle competities won, staat met 0-1 achter tegen laagvlieger FC Volendam.
Ron Jans kijkt bezorgd voor zich uit. Wat is er toch aan de hand met zijn ploeg, die nog zo goed aan het seizoen begon?
Rust in Eindhoven! PSV leidt met 1-0 tegen Go Ahead Eagles (maar dat had best wat meer kunnen zijn).
In de rust zal Luuk de Jong, die voorafgaand aan de wedstrijd al uitgebreid geëerd werd, het publiek toespreken vanaf de middenstip.
UTR-VOL | 42′ DOELPUNT VOLENDAM
FC Volendam komt op voorsprong in de Galgenwaard, het is 0-1! Een beetje tegen de verhoudingen in is het wel, maar dat zal Volendam helemaal niets kunnen schelen.
Robin van Cruijsen is de doelpuntenmaker: hij maakt alleen voor de keeper goed af na een snelle counter. De 19-jarige middenvelder maakte eerder al een prachtige goal tegen Excelsior en gaf de week daarna een assist tegen PEC Zwolle. En nu is hij in Utrecht dus opnieuw trefzeker.
PSV-GAE | 36′ Schot Veerman, redding De Busser
Joey Veerman kan opstomen over het middenveld en mag dan vrij schieten vanaf een meter of twintig. Dan is het vaak wel een doelpunt bij de PSV-middenvelder.
Dit keer ligt Go Ahead-keeper Jari de Busser echter in de weg. Die gaat goed naar de hoek, waar hij redding brengt op het lage schot van Veerman. Het blijft 1-0.
UTR-VOL | 31′ Geweldige redding Van Oevelen
Kayne van Oevelen houdt de 0-0 stand nog even op het bord met een geweldige redding. De 22-jarige keeper van FC Volendam vliegt naar de kruising en tikt daar een vrije trap van Souffian El Karouani weg.
Aan de poging van El Karouani mankeerde niet zoveel. Met zijn befaamde linkerbeen krulde de Marokkaans international de bal zeer fraai richting de bovenhoek.
PSV-GAE | 30′ Go Ahead tandeloos
Aan het begin van dit seizoen speelden Go Ahead Eagles en PSV tegen elkaar in Eindhoven om de Johan Cruijff Schaal. Toen kwamen de Deventenaren regelmatig zeer goed voor de dag. Daarvan is vandaag echter nog geen sprake.
Go Ahead is aanvallend tandeloos. Als het al op de helft van PSV komt, is het de bal ook snel weer kwijt. Het meest knullige moment zagen we al na een paar minuten, toen Richonell Margaret zich verslikte in zijn eigen dribbel en uiteindelijk over de bal struikelde.
PSV-GAE | 23′ DOELPUNT PSV
Na een kwart wedstrijd breekt PSV de ban: 1-0! Guus Til maakt hem.
De kans ontstaat na een goede actie van Sergiño Dest, die zijn tegenstander passeert aan de rechterkant en dan een lage voorzet geeft. En dan staat Til, zoals wel vaker, op precies de goede plek om de bal aan te nemen en binnen te schieten. Echte spitsengoal van de gelegenheidsspits.
UTR-VOL | 14′ Utrecht krijgt hem er niet in
Een ouderwetse carambole in het strafschopgebied van FC Volendam. Opnieuw ontstaat de situatie via een actie over links van Adrian Blake, dat was eerder ook al zo.
De bal blijft heen en weer stuiteren en keeper Kayne van Oevelen krijgt hem niet lekker te pakken. Omdat ook Sébastien Haller (met zijn rug naar het doel) geen schot weet te produceren, loopt het met een sisser af.
PSV-GAE | 12′ PSV-publiek wil penalty’s
Tot tweemaal toe schreeuwt het Philips Stadion om een strafschop en beide keren is het Go Ahead-aanvoerder Mats Deijl die inderdaad wel stevig inglijdt in zijn eigen strafschopgebied. Beide keren vinden scheidsrechter en VAR het te weinig.
De actie van Ivan Perisic over links is goed en zijn voorzet ook. Guus Til kan koppen, maar de gelegenheidsspits krijgt er te weinig kracht achter.
Toeschouwer Luuk de Jong wilde zo’n bal er nog wel eens inkoppen in de afgelopen jaren.
En met een kleine vertraging zijn we ook begonnen in de Domstad. FC Utrecht-FC Volendam is onderweg.
Bij de bezoekers zien we heel veel mensen met een Utrecht-verleden. Dat geldt voor Yannick Leliendal, Gibson Yah en Henk Veerman. En natuurlijk hoofdtrainer Rick Kruys, een echt Utregs jochie.
De aftrap moest nog een keer over omdat PSV iets te gretig op de helft van Go Ahead kwam, maar in tweede instantie zijn we alsnog begonnen!
PSV-GAE | De avond van De Jong
Luuk de Jong krijgt vanavond een echt heldenafscheid bij PSV, de club waar hij zo lang speelde, zoveel doelpunten maakte en zo belangrijk was als aanvoerder.
De persruimte van PSV is naar hem vernoemd, hij heeft een tegel op de Walk of Fame voor het Philips Stadion gekregen en hij ontving zojuist een beeldje van een aanvoerdersband. En dan mag hij zo in de rust zelf ook nog het publiek toespreken vanaf de middenstip.
De Jong uitgebreid geëerd bij PSV met tegel op Walk of Fame
NEC-TWE | 90+5′ Afgelopen
Het zit erop! Na precies 95 minuten fluit Marc Nagtegaal af, het wordt 3-3 tussen NEC en FC Twente.
Het publiek in De Goffert fluit op de vingers. Zij hadden wel wat meer extra tijd willen zien, nadat het zo lang stillag bij de laatste penalty. En daar hebben ze misschien wel een punt.
NEC-TWE | 90+1′ GOAL FC TWENTE
De penalty blijft staan en FC Twente maakt er 3-3 van! Dit is toch wel een bijzondere wedstrijd zeg.
Ricky van Wolfswinkel legt voor de tweede keer vandaag aan voor een strafschop en opnieuw schiet hij raak, dit keer in de andere hoek. De 36-jarige spits blijft ijzig koud.
NEC-TWE | 89′ Penalty FC Twente
Het Goffertstadion valt stil: FC Twente krijgt een strafschop. De bal wordt door Arno Verschueren tegen de arm van NEC-speler Tjaronn Chery aangeschoten.
Maar stond die wel in het strafschopgebied? Het lijkt erbuiten te zijn. De VAR kijkt…
NEC-TWE | 82′ DOELPUNT NEC
Basar Önal begon op de bank omdat hij te laat was gekomen, maar als invaller drukt hij alsnog zijn stempel op de wedstrijd. De Turkse buitenspeler maakt er 3-2 van voor NEC tegen FC Twente!
Of Önal de goal ook officieel op zijn naam krijgt is nog even de vraag. Hij dribbelt het strafschopgebied in en veegt de bal dan richting doel, maar die wordt wel heel erg aangeraakt door Twente-speler Arno Verschueren. Dit zou best eens als eigen doelpunt de boeken in kunnen gaan.
NEC-TWE | 80′ Komt er nog een winnaar?
In de afgelopen minuten heeft FC Twente-trainer John van den Brom flink gewisseld. Er staan inmiddels vier nieuwe spelers in het veld namens Twente: Daan Rots, Arno Verschueren, Taylor Booth en Bas Kuipers.
Echt veel impact hebben zij nog niet gemaakt. Twente verdedigt en het is NEC dat als enige echt op zoek lijkt naar de winnende treffer. Stand in Nijmegen is nog altijd 2-2.
PSV-GAE | PSV-icoon Luuk De Jong geëerd
Luuk de Jong is dit weekend even terug in Eindhoven. De 35-jarige spits, die tegenwoordig uitkomt voor FC Porto, speelde bij elkaar acht jaar voor PSV waarin hij tot 338 wedstrijden en 186 doelpunten kwam.
Voor het thuisduel met Go Ahead Eagles (zometeen om 18.45 uur) neemt De Jong afscheid van de supporters en krijgt hij een tegel op de Walk of Fame voor het Philips Stadion. Dat is bijzonder, want het is voor het eerst dat een actieve speler die eer krijgt.
Verder wordt ook de persruimte naar De Jong vernoemd, zo is zojuist onthuld. De spits poseert trots naast zijn eigen beeltenis.
NEC-TWE | 66′ DOELPUNT NEC
Gouden wissel! Youssef El Kachati staat er net een minuut in en maakt met zijn eerste balcontact gelijk de 2-2!
El Kachati is bij een corner van Thomas Ouwejan het meest scherp en zet zijn voet tegen de bal. Zo maakt de oud-speler van Telstar zijn tweede goal van het seizoen en is de stand weer gelijk.
NEC-TWE | 64′ Dubbele wissel NEC
NEC moet een doelpunt zien te maken en voert een dubbele aanvallende wissel door. Youssef El Kachati en Basar Önal komen erin voor Koki Ogawa en Virgil Misidjan.
Önal zou eigenlijk starten vandaag, maar kwam te laat. Als straf heeft hij dus de eerste 60 minuten vanaf de bank bekeken.
UTR-VOL | 100 keer Barkas
Vasilios Barkas gaat zometeen zijn honderdste eredivisieduel voor FC Utrecht spelen. Dat is een bijzondere prestatie van de Griek met een Nederlandse moeder: hij is pas de zevende keeper in de clubgeschiedenis van de Domstedelingen die dit aantal haalt.
Keepers met 100 eredivisieduels voor FC Utrecht
|Keeper
|Eredivisieduels
|Jan-Willem van Ede
|409
|Harald Wapenaar
|151
|Jörgen Hendriksen
|146
|Hans van Breukelen
|142
|Robbin Ruiter
|138
|Michel Vorm
|137
|Vasilios Barkas
|100
NEC-TWE | DOELPUNT FC TWENTE
FC Twente komt opnieuw op voorsprong! De tandem op de linkerflank zorgt voor de 1-2: Sondre Ørjasæter geeft het passje, Mats Rots schiet in de korte hoek binnen.
Linksachter Rots speelde eigenlijk nog niet zo’n sterk duel en kwam een paar keer in de problemen op zijn eigen helft. Maar dit maakt-ie goed af.
UTR-VOL | Min én Haller bij FC Utrecht
Maar tegelijkertijd spelen FC Utrecht en FC Volendam ook tegen elkaar vanaf 18.45 uur. Bij de thuisploeg heeft Ron Jans gekozen voor David Min én Sébastien Haller, die elkaar normaal gesproken afwisselen in de spits. Een tactisch foefje? Verder keert Mike van der Hoorn centraal achterin terug in de basis en mag vleugelaanvaller Milliano Jonathans het vanaf de aftrap laten zien.
Bij FC Volendam één wijziging: Ozan Kökcü staat op linksbuiten, waar in de vorige ronde nog Joel Ideho speelde.
NEC-TWE | 46′ Tweede helft
Er is niet gewisseld, dus zien we dezelfde 22 spelers als voor rust. De tweede helft van NEC-FC Twente is begonnen.
PSV-GAE | Opstelling PSV: Til weer in de spits, Schouten weer achterin
Gelegenheidsspits Guus Til staat net als voor de interlandperiode centraal voorin bij PSV. Spitsen Ricardo Pepi en Myron Boadu zijn wel weer hersteld van pijntjes en zitten op de bank.
Aanvoerder Jerdy Schouten staat centraal achterin bij PSV, waardoor er evenals in het laatste duel met PEC Zwolle opnieuw een plek vrij kwam voor Mauro Junior op het middenveld.
Het enige verschil in de opstelling vergeleken met het duel met PEC op 4 oktober is de terugkeer van Ivan Perisic ten koste van Couhaib Driouech als linksbuiten.
NEC-TWE | 41′ NEC zet aan
NEC lijkt momenteel dichter bij een doelpunt dan FC Twente. De thuisploeg valt volop aan en creëert mogelijkheden. Een ingestudeerde variant op een vrije trap leverde echter niets op, en even later wordt een kansrijk schot van Bryan Linssen geblokkeerd.
NEC-TWE | 36′ Spel golft op en neer
Het was in de eerste twintig minuten even doorbijten (misschien hebben de spelers gewacht op de supporters die nog in de file stonden?) maar sindsdien is de wedstrijd erg aantrekkelijk. Het spel golft op en neer.
Ondertussen houdt de 17-jarige Ruud Nijstad zich goed staande, centraal achterin bij FC Twente. De lange Tukker heeft een goede pass in zijn linkerbeen en blijkt technisch vaardig te zijn.
NEC treurt niet lang na de tegentreffer en komt binnen vijf minuten alweer op gelijke hoogte! Thomas Ouwejan ontvangt een uitstekende pass van Kodai Sano en schiet de bal overtuigend in de hoek.
Prima spitsengoal van Ouwejan, die toch echt een verdediger is. En mooi voor Sano dat hij een assist aflevert, zijn eerste dit seizoen. De Japanner is de speler met de meeste balveroveringen in de eredivisie dit seizoen en is vaak erg belangrijk in de opbouw, maar omdat hij weinig goals en assists noteert, gaat dat vaak onopgemerkt voorbij.
NEC-TWE | 24′ DOELPUNT FC TWENTE
Ricky van Wolfswinkel gaat zelf achter de bal staan en schiet de strafschop koeltjes binnen. FC Twente komt op een 1-0 voorsprong!
Dat is voor de ervaren Van Wolfswinkel de vierde goal in zijn laatste vijf duels. Een knap moyenne, al kwamen drie van die goals wel vanaf de penaltystip.
NEC-TWE | 22′ Penalty Twente
Ricky van Wolfswinkel krijgt een pass en wil schieten, maar de bal wordt voor zijn voeten weggetikt door Ahmetcan Kaplan. Of wordt hij op zijn enkels geraakt?
Scheidsrechter Marc Nagtegaal vindt dat laatste en geeft een strafschop!
NEC-TWE | 14′ NEC groeit in het duel
Echte kansen hebben we nog niet gezien in De Goffert. Tot nu toe was de enige doelpoging die van Ricky van Wolfswinkel in de zesde minuut.
Dat komt ook omdat NEC sterker wordt en in de wedstrijd groeit. Via Tjaronn Chery en Koki Ogawa werden er al twee dreigende situaties gecreëerd, die uiteindelijk niets opleverden.
NEC-TWE | 6′ Openingsfase voor Twente
De openingsfase is voor FC Twente, dat zich telkens knap onder de druk van NEC uitvoetbalt. Dat lukte bijvoorbeeld al door een technisch mooie actie van Bart van Rooij en een fysiek sterke actie van Thomas van den Belt.
De eerste doelpoging is ook voor de bezoekers uit Enschede. Ricky van Wolfswinkel kan vrij uithalen vanaf een meter of twintig, maar hij produceert een lage schuiver die naast gaat.
Daar gaan we, de nummer zes en de nummer zeven van de eredivisie hebben afgetrapt voor hun onderlinge duel. NEC-FC Twente is begonnen.
NEC begon uitstekend aan het seizoen, maar zakte daarna een beetje weg. Bij Twente gebeurde het omgekeerde: na een moeilijke start hebben de Tukkers onder John van den Brom de weg omhoog gevonden.
NEC-TWE | Twente-supporters druppelen binnen
Langzaam loopt het uitvak in het Goffertstadion vol. Vanwege files dreigden veel Twente-fans de aftrap te missen, dus is die uitgesteld naar 16.45 uur.
Overigens stonden (en staan) er ook NEC-fans in de file, want ook de thuisvakken zijn lang nog niet helemaal vol.
NEC-TWE | Aftrap kwartier uitgesteld
NEC-FC Twente begint een kwartier later, omdat supporters van Twente in de file staan en daardoor de aftrap dreigen te missen.
Nieuwe aftraptijd: 16.45 uur.
NEC-TWE | Eerste basisplaats voor Pjaca
Vleugelaanvaller Marko Pjaca staat vandaag voor het eerst in de basis in een eredivisieduel voor FC Twente. Bij zijn invalbeurten tot nu toe maakte hij indruk door te scoren tegen NAC en een assist te geven tegen Sparta.
Een feitje over Pjaca? Hij kwam als invaller in actie tijdens de WK-finale van 2018, die door Kroatië verloren werd van Frankrijk. Op dat moment stond hij onder contract bij Juventus, dat hem uitleende aan clubs als Schalke 04, Fiorentina en Anderlecht. De laatste twee seizoenen speelde Pjaca in de Kroatische competitie, maar nu probeert hij het dus weer in het buitenland.
NEC-TWE | NEC in bijzonder tenue
NEC beleeft een jubileumjaar, want de club bestaat 125 jaar. Daarom wordt het hele eredivisieseizoen in verschillende shirts gespeeld.
Vandaag is het de beurt aan het ‘verticale’ tenue dat is geïnspireerd op het shirt dat NEC in de jaren ’60 droeg, inclusief het oude clublogo.
NEC-TWE | De opstellingen
De opstellingen! FC Twente-trainer John van den Brom zit niet ruim in de verdedigers en heeft daarom een basisplaats ingeruimd voor de 17-jarige Ruud Nijstad. Dat is de eerste keer voor de centrale verdediger, al speelde hij eerder deze maand wel 82 minuten tegen Heracles Almelo toen aanvoerder Robin Pröpper al vroeg geblesseerd uitviel.
Verder staat Bart van Rooij tóch in de basis bij FC Twente: hij kreeg vorige week een rode kaart, maar die werd door de KNVB geseponeerd. De rechtsback keert terug in Nijmegen, waar hij in totaal veertien jaar als jeugdspeler en eerste elftalspeler actief was.
Bij NEC is er plaats voor een boel spelers die in de afgelopen interlandperiode de hele wereld overvlogen. Dat geldt voor internationals Eli Dasa (Israël), Virgil Misidjan en Tjaronn Chery (Suriname) en Koki Ogawa (Japan). Hoe zou het met hun jetlags zijn?
NEC-TWE | De editie van vorig jaar
Vorig jaar speelden NEC en FC Twente een spannend duel in het Gofferstadion, waarin de Tukkers uiteindelijk aan het langste eind trokken. Hoe dat ook alweer ging, zie je hieronder:
Bekijk de samenvatting van NEC – FC Twente
NEC-TWE | Voetbalweekend begint met subtopper
NEC tegen FC Twente (aftrap 16.30 uur) is de wedstrijd tussen de nummer 6 en 7 van de eredivisie. Beide ploegen hebben na acht duels dertien punten.
Bij NEC valt het aanvallende voetbal onder trainer Dick Schreuder op. De eerste drie wedstrijden werden bovendien gewonnen en NEC is met 22 treffers, op PSV (25 goals) na, de meeste productieve ploeg van de eredivisie. Vlak voor de interlandbreak lukte het de Nijmegenaren niet om te scoren, met behulp van een eigen doelpunt van de tegenstander werd een punt gepakt bij Go Ahead Eagles (1-1).
Tegenstander FC Twente kende juist een valse start met vier punten na vijf duels. Sinds de komst van de nieuwe coach John van den Brom klimt de ploeg omhoog door drie overwinningen op een rij. Kan die reeks na de interlandbreak worden voortgezet?
AJA-AZ | Heitinga houdt de moed erin en hoe sterk is AZ?
Mijnans vol vertrouwen naar Amsterdam: ‘In topwedstrijden zijn we altijd goed’
Het grootste affiche van deze speelronde is Ajax-AZ, vanavond om 21.00 uur in Amsterdam, waar John Heitinga zich gesteund voelt door de technisch directeur van Ajax, Alex Kroes. Dat vertelde de Ajax-coach vrijdagochtend tijdens een persconferentie.
“Ik voel steun vanuit de club”, aldus Heitinga. “Ik praat dagelijks met Alex. Het is goed voor mij dat hij zich naar buiten toe heeft uitgesproken. Maar we weten allemaal hoe het in de voetballerij loopt.” Hij houdt al met al de moed erin: “We hadden graag gewild dat we wat verder waren geweest nu”. Directeur Kroes zei in een interview met supportersmagazine Ajax Life het volste vertrouwen in de coach te houden.
Tot zover Ajax, hoe staan de zaken bij tegenstander AZ?
Financieel gaat het die club voor de wind, met inkomende miljoenen voor uitgaande transfers. De vraag is waar AZ had gestaan zonder al die verkopen. Hebben de Alkmaarders hun titelkansen verkocht? “Als we van Ajax winnen, zitten we er volledig bij”, zegt middenvelder Sven Mijnans. “Die wedstrijd is enorm belangrijk. We zijn heel gretig en willen als AZ heel veel, maar we moeten het laten zien.”
Lees meer over beide club in onderstaande artikelen:
PSV’er Salah-Eddine gaat als een speer, nu lonkt het WK met Marokko
Salah-Eddine gaat als een speer bij PSV: ‘Heb hier mijn kans gepakt’
Anass Salah-Eddine gaat als een speer bij PSV. De 23-jarige huurling van AS Roma valt onder meer door zijn veelzijdigheid in de smaak bij trainer Peter Bosz, die hem veel speeltijd geeft.
“Ik vind dat hij het op dit moment écht heel goed doet als linkervleugelverdediger”, klonk Bosz uiterst positief over Salah-Eddine. Maar er is meer goed nieuws op komst voor de Amsterdammer. Salah-Eddine richt namelijk al enkele jaren zijn pijlen op het WK 2026 en lijkt met een vermoedelijke keuze voor Marokko raak te gaan schieten.
Salah-Eddine speelde afgelopen zomer nog het EK met Jong Oranje, maar liet tot nu toe altijd in het midden of hij definitief voor Nederland of Marokko kiest.
Maar eerst komt Salah-Eddine natuurlijk vanavond om 18.45 uur in actie tegen PEC Zwolle.
Goedemiddag en welkom in speelronde 9 van de eredivisie. Onze vaderlandse competitie gaat na de interlandperiode verder met een aantal duels om eens goed voor te gaan zitten.
Vandaag staan er vijf wedstrijden op het programma, met allereerst NEC-FC Twente om 16.30 uur, later op de avond komt PSV in actie en om 21.00 uur neemt Ajax het in een kraker op tegen AZ!
Er valt dus genoeg te beleven en wij houden je van al die wedstrijden op de hoogte in dit blog. Veel leesplezier!