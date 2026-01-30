Alcaraz batte Zverev: è in finale all'Australian Open: l'analisi del match

Cinque ore e 27 di tutto. Di dolore, coraggio, e paura. Carlos Alcaraz è il primo finalista dell’Australian Open ma ha rischiato davvero di chiudere oggi il suo percorso a Melbourne. Una prova di forza fisica e di volontà contro uno Sascha Zverev ancora una volta incapace di sfruttare le occasioni che il destino e il rivale gli hanno offerto. I crampi e un dolore muscolare, nell’Australian Open dove questo problema fisico è stato presente più che mai, non hanno impedito allo spagnolo di arrivare al quinto set, rimontando sul finale e chiudendo con il punteggio di 6-4 7-6 (5) 6-7 (3) 6-7 (4) 7-5. “Come ho fatto? Credendoci. Sapevo che avrei avuto le mie occasioni e sono molto orgoglioso di come sono riuscito a cavarmela”. Domenica alle 9.30 del mattino in Italia affronterà il vincente del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in campo tra poco.

IL MATCH Un match sostanzialmente equilibrato, ma deciso sempre dall’aggressività di Carlos che ben si è sposata con la labile tenuta mentale del tedesco. Nel primo parziale è lo spagnolo che fa tutto meglio, compreso al servizio, con la prima occasione di brek nel 7° game. Il tedesco si salva ma nel nono gioco è ancora costretto a difendersi dallo spagnolo che gli strappa il servizio e va a chiudere il primo set 6-4 in 40 minuti. Nel secondo il parziale si apre con un game lunghissimo, di circa 10 minuti, in cui Zverev ancora una volta deve salvarsi dal break. Riesce a scampare all’aggressione e nel sesto game riesce a mettere la testa avanti, 4-2. Fatica a consolidare il vantaggio e poco dopo, nel nono gioco, lo spagnolo si riprende il servizio perduto, conferma il pari sul 5-5 e porta il match al tie break. Fatale a Zverev il minibreak sul finale che manda avanti 2-0 lo spagnolo. Il match sembra ormai indirizzato quando Alcaraz, sul 4-4 15-15 del terzo set avviato verso la vittoria, inizia a soffrire di dolore alla gamba destra, vomita, chiama il fisio al cambio campo del 5-4 e si fa massaggiare scatenando le ire del tedesco che accusa “Aiutate sempre questi ragazzi”, riferendosi anche al caso di Sinner-Spizzirri. Lo spagnolo prende una pastiglia, si aiuta con l’aceto, ma cede il set al tie break. Man mano che il dolore passa, Alcaraz gioca a braccio libero, Zverev non riesce minimamente a metterlo in difficoltà, nonostante le difficoltà di movimento dello spagnolo. Si arriva al tie break anche nel quarto set, dopo quattro ore di gioco. Minibreak del tedesco per il 2-1, perde due volte il servizio e finisce sotto 3-2. Anche Alcaraz regala qualcosa con un dritto fuori per il 3-3. Sul 5-4, rovescio in rete dello spagnolo e set point, e stavolta è Zverev a chiudere, 7-4.