Jugadores de Always en pleno entrenamiento. Foto: Club Always Ready.

Sports 360 / La Paz

Always Ready buscará sumar este lunes (17.30) su sexta victoria al hilo por el torneo Liga de la División Profesional cuando reciba a Real Oruro en el estadio Municipal de El Alto por la fecha 23 del campeonato y con ello también mantenerse firme en la punta de la clasificación.

El club de la banda roja, dirigido por Julio César Baldivieso, tiene una racha de cinco cotejos con triunfo. La última vez que perdió fue 10 de agosto en condición de visitante con Blooming (1-0).

El buen presente futbolístico que tiene hizo que sea cómodo líder de la tabla de posiciones con 52 puntos. Detrás se ubican The Strongest (46’) y Bolívar (43), ambos con un cotejo menos que el club de El Alto.

Si bien todavía quedan varios puntos en juego para que termine el campeonato, una victoria ante los orureños acercará a Always a un nuevo título y tal y como lo dijo hace unos días Baldivieso: dependen de sí mismos para ser campeones.

Real Oruro, que cumple con su primera temporada en la División Profesional, tiene 24 unidades y apunta a lograr un cupo internacional para 2026.

El cuadro orureño no gana desde hace dos partidos por este certamen, pero el lado positivo es que la primera vez que jugó en El Alto contra Always logró sacar un empate (1-1).

Sumar aunque sea un punto en Villa Ingenio será positivo para Real Oruro, que aparte de llevarse algo, también frenará al líder.

En Montero

El estadio Gilberto Parada de Montero albergará el último cotejo de la fecha 23. Se enfrentarán Guabirá y la Academia del Balompié Boliviano (ABB) desde las 20.00.

Con 31 puntos, el conjunto Azucarero se encuentra en zona de clasificación a torneos coperos y un buen resultado hará que se afiance más en los puestos de privilegio.

Llega a este compromiso con muy buenos ánimos, pues previamente venció por 2-1 al Tigre y goleó a Real Oruro a domicilio (3-6).

ABB, que inició de gran manera en el campeonato, pero luego fue cayendo posiciones, tiene 23 unidades.

Afrontará este cotejo luego de vencer por 2-0 a FC Universitario y ante Guabirá tendrá su primer partido histórico por la División Profesional en Montero.