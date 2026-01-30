Ana Paula Arósio, Thiago Lacerda e elenco se uniram nos bastidores para proteger atriz de substituição na Globo

Segredo do elenco de ‘Terra Nostra’ cativou elenco e protegeu atriz mirim de ‘demissão’; aos detalhes




Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda partciiapram de movimento que protegeu atriz que viva Aninha na novela.

Na novela ‘Terra Nostra‘, exibida atualmente nas tardes da Globo, Giuliana, vivida com intensidade por Ana Paula Arósio, é uma mulher que aprendeu cedo que amor de mãe é único. 

Ao longo da trama, a italiana enfrenta perdas, injustiças, casamentos infelizes e escolhas duras, tudo para manter perto de si o que considera sagrado: seus filhos, Aninha e Juanito. Como uma leoa, ela não recua diante de nada quando o assunto é proteger a própria cria.

Separada das crianças, Giuliana passa anos movida por um único objetivo: voltar a tê-las nos braços. É uma jornada marcada por dor, silêncio e esperança — e que só encontra alívio no último capítulo, quando mãe e filhos finalmente se reencontram. 

Curiosamente, essa ideia de união ganhou vida nos bastidores da novela. Nos corredores do set em 1999, o vínculo entre Ana Paula Arósio e a pequena atriz que interpretava Aninha, Maiara, foi muito além do texto. A convivência diária criou um laço tão profundo que a menina passou a chamar a atriz de ‘mãe’. 

O que aconteceu em ‘Terra Nostra’?

Quando surgiu a possibilidade de a criança ser substituída na história devido à passagem de tempo, o clima mudou. O elenco, já completamente apegado à menina, se uniu para protegê-la. 

Os atores ajudaram a criança no processo de aprender a caminhar, assim, ela se manteria na trama até o final, que, de fato, aconteceu. 

A história por trás das câmeras mostrou que, quando pessoas se unem por um bem maior, todos saem transformados. É por isso que ‘Terra Nostra’ segu…

