Ana Paula Arósio, Thiago Lacerda e elenco se uniram nos bastidores para proteger atriz de substituição na Globo

Segredo do elenco de ‘Terra Nostra’ cativou elenco e protegeu atriz mirim de ‘demissão’; aos detalhes
Na novela ‘Terra Nostra‘, exibida atualmente nas tardes da Globo, Giuliana, vivida com intensidade por Ana Paula Arósio, é uma mulher que aprendeu cedo que amor de mãe é único.
Ao longo da trama, a italiana enfrenta perdas, injustiças, casamentos infelizes e escolhas duras, tudo para manter perto de si o que considera sagrado: seus filhos, Aninha e Juanito. Como uma leoa, ela não recua diante de nada quando o assunto é proteger a própria cria.
Separada das crianças, Giuliana passa anos movida por um único objetivo: voltar a tê-las nos braços. É uma jornada marcada por dor, silêncio e esperança — e que só encontra alívio no último capítulo, quando mãe e filhos finalmente se reencontram.
Curiosamente, essa ideia de união ganhou vida nos bastidores da novela. Nos corredores do set em 1999, o vínculo entre Ana Paula Arósio e a pequena atriz que interpretava Aninha, Maiara, foi muito além do texto. A convivência diária criou um laço tão profundo que a menina passou a chamar a atriz de ‘mãe’.
O que aconteceu em ‘Terra Nostra’?
Quando surgiu a possibilidade de a criança ser substituída na história devido à passagem de tempo, o clima mudou. O elenco, já completamente apegado à menina, se uniu para protegê-la.
Os atores ajudaram a criança no processo de aprender a caminhar, assim, ela se manteria na trama até o final, que, de fato, aconteceu.
A história por trás das câmeras mostrou que, quando pessoas se unem por um bem maior, todos saem transformados. É por isso que ‘Terra Nostra’ segu…
