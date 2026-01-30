Taça da Série D do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Figueiredo, CBF)

Uma escalação irregular de jogadores no estadual pode levar um campeão brasileiro da Série D ao rebaixamento. O clube foi denunciado nesta quinta-feira (29) no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Norte (TJD-RN).

Continua depois da publicidade

Quem são os camisas 10 dos times da Série A do Brasileiro

1

Arrascaeta, do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza, Flamengo)

Neymar, do Santos (Foto: Raul Baretta, Santos)

Memphis Depay, do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca, Agência Corinthians)

Matheus Pereira, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo, Cruzeiro)

Alan Patrick, do Inter (Foto: Ricardo Duarte, Internacional)

Everton Ribeiro, do Bahia (Foto: Letícia Martins, EC Bahia)

Coutinho, do Vasco (Foto: Matheus Lima, Vasco)

Gustavo Scarpa, do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza, Galo)

Luciano, do São Paulo (Foto: Rubens Chiri, saopaulofc)

Ganso, do Fluminense (Foto: Lucas Merçon, Fluminense FC)

Giovanni Augusto, da Chapecoense (Foto: Rafael Bressan, Chapecoense)

Matheuzinho, do Vitória (Foto: Victor Ferreira, EC Vitória)

Bruno Zapelli, do Athletico (Foto: José Tramontin, athletico.com.br)

Paulinho, do Palmeiras (Foto: Giovani Conde by Canon, Palmeiras)

Álvaro Montoro, do Botafogo (Foto: Vítor Silva, Botafogo)

Chico Kim, do Mirassol (Foto: Marcos Freitas, Ag. Mirassol)

Cristaldo, do Grêmio (Foto: Lucas Uebel, Grêmio)

Josué, do Coritiba (Foto: JP Pacheco, Coritiba)

Vitor Bueno, do Remo (Foto: Raul Martins, Remo)

De acordo com informações do ge, América-RN e Potyguar Seridoense foram denunciados por conta da escalação irregular de jogadores no Campeonato Potiguar 2026. As duas equipes podem ser punidas com a perda de pontos, o que pode levar a um possível rebaixamento.

No caso do América, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro (2022), o jogador envolvido é o lateral-direito Elias, que foi relacionado nos três primeiros jogos do estadual, mas não chegou a jogar. Ele tem 20 anos e estava inscrito com contrato amador.

No regulamento específico do Campeonato Potiguar diz que “é vedada a participação de atletas não profissionais que completarem 20 (vinte) anos de idade. Para fins deste Parágrafo, o atleta não profissional estará regular para a disputa do Campeonato até 1 (um) dia antes do seu aniversário de 20 (vinte) anos de idade”.

Pela irregularidade, o América pode perder até 18 pontos, que é a pontuação conquistada nas vitórias sobre Potyguar Seridoense, Globo FC e Laguna, além da perda de três pontos por jogo, de acordo com o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Continua depois da publicidade

No caso do Potyguar, são dois jogadores na mesma situação: Toró e Fabrício.

Source link