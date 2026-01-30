Uma escalação irregular de jogadores no estadual pode levar um campeão brasileiro da Série D ao rebaixamento. O clube foi denunciado nesta quinta-feira (29) no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Norte (TJD-RN).
De acordo com informações do ge, América-RN e Potyguar Seridoense foram denunciados por conta da escalação irregular de jogadores no Campeonato Potiguar 2026. As duas equipes podem ser punidas com a perda de pontos, o que pode levar a um possível rebaixamento.
No caso do América, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro (2022), o jogador envolvido é o lateral-direito Elias, que foi relacionado nos três primeiros jogos do estadual, mas não chegou a jogar. Ele tem 20 anos e estava inscrito com contrato amador.
No regulamento específico do Campeonato Potiguar diz que “é vedada a participação de atletas não profissionais que completarem 20 (vinte) anos de idade. Para fins deste Parágrafo, o atleta não profissional estará regular para a disputa do Campeonato até 1 (um) dia antes do seu aniversário de 20 (vinte) anos de idade”.
Pela irregularidade, o América pode perder até 18 pontos, que é a pontuação conquistada nas vitórias sobre Potyguar Seridoense, Globo FC e Laguna, além da perda de três pontos por jogo, de acordo com o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).
No caso do Potyguar, são dois jogadores na mesma situação: Toró e Fabrício.