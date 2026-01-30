– Não tivemos tempo de preparação, temos que ter todo o cuidado possível. Dentro de todos os jogos que fizemos, nós nos preocupamos muito com tudo isso. Nenhum dos jogadores jogou três partidas seguidas, vamos tentar colocar o que temos de melhor em campo no domingo. Estamos nos preparando para termos os jogadores descansados para um jogo de grande importância – disse o técnico Dorival Júnior, após o jogo contra o Bahia.
Corinthians na Supercopa Rei: força máxima contra o Flamengo
