Prefeitura de Maceió | IPTU 2026 com 20% de desconto vence nesta…

Os maceioenses têm até esta sexta-feira (30) para aproveitar o desconto de 20% oferecido pela Prefeitura de Maceió na cota única do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026. O abatimento é o maior oferecido por uma capital brasileira e considerado um investimento economicamente vantajoso para o contribuinte.

O boleto da cota única deve ser gerado pela internet, pelo site da Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz), no online.maceio.al.gov.br , ou pelo WhatsApp da Secretaria, entrando em contato com o número (82) 3312-5990. Para baixar a guia, nos dois casos, basta que o contribuinte informe o número de inscrição do imóvel.

O número de inscrição é essencial para gerar a guia e pode ser encontrado em carnês e boletos antigos do IPTU ou em documentos da propriedade. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com a Secretaria para obter o número de inscrição do seu imóvel também por WhatsApp ou pelo e-mail [email protected] . O boleto pode ser pago via Pix, em aplicativos bancários e agências.

O cidadão também pode comparecer à sede da Secretaria de Fazenda, na Rua Pedro Monteiro, 47, até sexta-feira, das 8h às 16h, com agendamento pelo site, para obter ajuda na emissão da guia.

A Secretaria de Fazenda reforça que não envia links, SMS, mensagens ou boletos com a guia ou código de pagamento. O atendimento pelo WhatsApp deve ser feito, exclusivamente, em contato com a conta verificada do órgão.

O IPTU é um tributo anual que é destinado a políticas públicas, como obras, reformas, compra de equipamentos e outras ações que ajudam os municípios a dar continuidade à oferta de serviços que impactam no bem-estar da população.

O pagamento em dia evita a inadimplência do imóvel e a cobrança de juros e multas, além das consequências futuras que a dívida do IPTU pode trazer para o imóvel, como protesto judicial à inscrição em dívida ativa.