Laura Boaventura, 50, vencedora de um concurso sobre “Vale Tudo” em 1989, acertou novamente o desfecho do remake.
O que aconteceu
Laura, que previu o assassino de Odete Roitman em 1989, deu seu palpite e acertou que Odete estaria viva. “Eu acho que a Odete não vai morrer. Ela vai forjar a própria morte com a ajuda do Freitas, porque ele disse que ela poderia contar com ele para o que precisasse”, afirmou em entrevista ao Fantástico no último domingo.
Em 1989, aos 14 anos, ela descobriu que Leila (Cassia Kis) era a assassina de Odete Roitman, em “Vale Tudo”. O palpite correto a fez faturar cinco milhões de cruzados —o equivalente a cerca de R$ 100 mil hoje— em um concurso nacional exibido na TV.