O Atlético-MG acertou a contratação do atacante colombiano Mateo Cassierra, que chega proveniente do Zenit, da Rússia.
Segundo apurou o UOL com fontes próximas à negociação, o acordo entre os clubes já está fechado e o jogador viajará amanhã para iniciar os exames médicos e assinar contrato com o Galo. Os valores da operação não foram divulgados.
Cassierra tem 28 anos e construiu grande parte da sua carreira no futebol europeu. Revelado pelo Deportivo Cali, da Colômbia, passou pelo Ajax, da Holanda, antes de ganhar destaque no futebol russo, onde defendeu Sochi e Zenit, com bom desempenho e regularidade. O atacante também soma convocações para a seleção colombiana.