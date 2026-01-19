Konyaspor’da sarı alarm!

Yeni Meram Gazetesi, Konya’nın en köklü ve güvenilir haber kaynaklarından biri olarak, bölge halkına tarafsız ve güncel haberler sunmaktadır. Şehrin nabzını tutan özel röportajlar, yerel gündem, ekonomi, spor ve kültür içerikleriyle her gün okuyucularımızla buluşuyoruz. Konya’nın sesi, Türkiye’nin haberi sloganıyla, doğru ve hızlı haberciliği ilke edindik!

Source link