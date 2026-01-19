Beşiktaş - Kayserispor maçı ertelendi mi? İstanbul'u kar vurdu

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Beşiktaş–Kayserispor karşılaşması öncesinde belirsizlik yarattı. Gün boyu devam eden olumsuz hava koşulları sonrası futbolseverler, mücadelenin iptal edilip edilmeyeceğini merak ederken gözler Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelecek açıklamalara çevrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İstanbul’da kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken, sosyal medyada ortaya atılan iddialar “Beşiktaş maçı iptal mi, ertelendi mi?” soruları gündem oldu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın iptal edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden gelen bilgilere göre Beşiktaş–Kayserispor maçı halen resmi fikstürde yer alıyor. Sosyal medyada dolaşan iptal iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade belirtildi.