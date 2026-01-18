A dubladora de Sheva Alomar, personagem de Resident Evil 5, publicou um vídeo nas redes sociais sugerindo que um anúncio vem aí.
Um novo mistério começou a circular entre os fãs de Resident Evil e pode ter relação direta com o aniversário de 30 anos da franquia. A dubladora de Sheva Alomar, personagem de Resident Evil 5, publicou um vídeo nas redes sociais sugerindo que um anúncio importante pode acontecer em março. Ela afirma ter “algumas coisas divertidas planejadas para março” e pede para os fãs ficarem atentos. Significa?
Bom, o próprio vídeo traz uma legenda ainda mais suspeita: “Quando você sabe de algo, mas ainda não pode contar ao mundo”. O suficiente para acender o alerta da comunidade. Especialmente porque o timing não é coincidência. A Capcom lança Resident Evil Requiem no dia 27 de fevereiro de 2026, e março marca oficialmente as comemorações de 30 anos da série.
Naturalmente, muitos fãs acreditam que a publisher pode aproveitar a data para revelar um próximo passo importante da franquia.
Resident Evil 5 é o próximo na lista de remakes?
Entre as especulações mais populares está, claro, a possibilidade de um remake de Resident Evil 5. Afinal, seus antecessores todos receberam esse tratamento recentemente. O rumor, porém, entra em conflito com informações divulgadas no ano passado, que indicavam que o projeto não estaria em desenvolvimento.
Outra teoria aponta para um retorno de Sheva Alomar, só que fora dos games. Relembrando uma entrevista de 2023, onde Makoto Fukami, roteirista de Resident Evil: Death Island, disse que gostaria de trazer personagens como Sheva ou Barry Burton de volta em futuras produções animadas ou cinematográficas.
