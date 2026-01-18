Tigres vs Toluca se enfrentan en la tercera fecha de la Liga MX en un partido cargado de emociones y recuerdos recientes. Ambos equipos, que definieron el título del torneo pasado hace poco más de un mes, se vuelven a medir; para los universitarios es una oportunidad de tomarse revancha tras perder la final por penales, mientras que los choriceros llegan tranquilos, con puntaje ideal y decididos a continuar su camino hacia el tricampeonato. Se anticipa un duelo intenso y competitivo, con mucha pasión y objetivos claros desde el arranque.

¿Cómo seguir Tigres vs Toluca por TV?

El duelo será transmitido por diferentes canales de TV. A continuación, detallamos la programación completa.

País Señal México Azteca 7, FOX, FOX One Estados Unidos Telemundo, Universo, FOX Deportes, Las Estrellas

Si estás por fuera de estos países, puede revisar la programación de tu proveedor local de televisión para encontrar alternativas que te permitan ver el partido. Revisa dónde ver los partidos de la Liga MX ahora.

Tigres vs Toluca (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

¿Cómo va Tigres vs Toluca? Resultado, minuto a minuto y goles por la Liga MX en vivo

Detalles del partido

Partido: U.A.N.L. – Tigres vs Toluca

Fecha: sábado, 17 de enero de 2026

Lugar: Estadio Universitario

Capacidad del estadio: 41615 espectadores

