(Foto: Divulgação)
A RECORD NEWS segue crescendo na audiência e, em setembro, atingiu um novo patamar, reforçando sua posição como vice-líder no segmento de notícias. O resultado reflete a força da programação e o compromisso da emissora com informação de qualidade.
O grande destaque vem da Grande São Paulo, principal mercado do país. A emissora avançou de 0,14 ponto em julho para 0,19 ponto em setembro, um salto expressivo de quase 36%. Esse desempenho confirma a consolidação de um novo patamar de audiência e reforça a relevância da RECORD NEWS na praça mais competitiva do Brasil.
Nos domicílios com TV por assinatura (PayTV), a emissora teve um leve crescimento: passou de 0,08 ponto em julho para 0,09 ponto em agosto e setembro, um aumento de 12,5%, consolidando presença sólida nesse segmento estratégico.
Já no Painel Nacional de Televisão (PNT), a evolução também foi consistente. A audiência domiciliar subiu de 0,11 ponto em julho para 0,12 em agosto e chegou a 0,13 ponto em setembro, alta de 18% no período, reforçando a tendência positiva em todo o país.
Esses resultados refletem os investimentos da RECORD NEWS em conteúdos que ampliam sua relevância e atraem novos públicos. Entre os destaques, está a cobertura do agronegócio com o programa Record News Rural, que acompanha tendências do setor que movimenta a economia nacional. No esporte, a emissora valoriza o futebol feminino com o programa Elas Com a Bola, transmissões do Paulistão Feminino 2025 e campeonatos como a Brasil Ladies Cup e a The Women’s Cup Brasil 2025.