Australian Open
1573 Arena
Rebecca Sramkova (Slovakia) (serving) vs Jelena Ostapenko (Latvia) (Seed ranking 24)Set 1: 4 – 6Set 2: 0 – 3, in progress
Court 6
James Duckworth (Australia) (serving) vs Dino Prizmic (Croatia)Set 1: 3 – 3, in progress
Court 7
Vit Kopriva (Czech Republic) vs Jan-Lennard Struff (Germany) (serving)Set 1: 1 – 3, in progress
Court 13
Sorana Cirstea (Romania) (serving) vs Eva Lys (Germany)Set 1: 3 – 6Set 2: 2 – 3, in progress
Court 14
Pruchya Isaro (Thailand) and Niki Kaliyanda Poonacha (India) vs Pedro Martinez (Spain) (serving) and Jaume Munar (Spain)Set 1: 6 – 7, tie break 3 – 7Set 2: 5 – 6, in progress
Court 15
Kevin Krawietz (Germany) (Seed ranking 5) and Tim Puetz (Germany) (Seed ranking 5) vs Arthur Rinderknech (France) and Valentin Vacherot (Monaco)Set 1: 2 – 1, in progress
ANZ Arena
Hubert Hurkacz (Poland) (serving) vs Zizou Bergs (Belgium)Set 1: 5 – 4, in progress
KIA Arena
Dane Sweeny (Australia) vs Gael Monfils (France)Set 1: 6 – 7, tie break 3 – 7Set 2: 7 – 5Set 3: 6 – 4Set 4: 0 – 1, in progress
John Cain Arena
Valentin Royer (France) (serving) vs Taylor Fritz (United States) (Seed ranking 9)Set 1: 4 – 1, in progress
All times are UK and subject to change. BBC is not responsible for any changes.
Source link
See more https://theglobaltrack.com/