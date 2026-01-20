Emma Coronel se suma al trend de 2016, el año en que capturaron a El Chapo, y publica foto inédita

Emma Coronel compartió en redes una foto de 2016, subiéndose a la popular tendencia. (Oxygen True Crime/Captura de pantalla)

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sorprendió en redes sociales al sumarse al trend de 2016, el año en que el capo fue detenido, uno de los episodios más notorios del crimen organizado en México.

Durante las primeras semanas de 2026, usuarios de plataformas como Instagram o Tiktok han hecho publicaciones donde muestra con fotos o videos cómo eran o qué estaban viviendo hace una década.

Emma Coronel, quien ahora busca hacerse una carrera como modelo e influencer, se unió a la tendencia en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía donde aparece junto a su hermana Claudia Coronel Aispuro.

(Captura de pantalla)

En la imagen se ve a ambas sonrientes, bien maquilladas y con vestimenta elegante, como para asistir a un evento importante. La imagen la acompañó con diversos emoticones y el año 2016.

La publicación resuena especialmente por el contexto personal de Coronel, quien vivió en 2016 el final de una etapa junto a Guzmán Loera.

En declaraciones recogidas en el documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks” de Oxygen True Crime, Emma Coronel relató que la última vez que vio a su esposo en libertad fue durante una cena familiar poco antes de Navidad de 2015 en Sinaloa.

“Días previos a la Navidad, habíamos estado mis hijas y yo con él tirando cohetes artificiales en una cena con otra amiga y su esposo, con su niña, y esa fue la última vez que lo vi”, narró Coronel.

Emma Coronel relató que la última vez que vio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en libertad fue durante una cena familiar, días antes de Navidad de 2015 . (Oxygen True Crime/Captura de pantalla)

El 8 de enero de 2016, fuerzas federales mexicanas ejecutaron la Operación Cisne Negro en Los Mochis, Sinaloa, logrando la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Este hecho marcó la separación definitiva de la pareja y el inicio de un proceso judicial internacional.

Coronel supo de la noticia por los medios de comunicación. “Son muchas emociones. Tristeza, estrés, molestia, preocupación. Entonces, en esos momentos se sienten muchas cosas a la vez y piensas de todo”, recordó en el documental.

Tras su extradición a Estados Unidos en 2017, Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Mientras tanto, Emma Coronel fue detenida y condenada en 2021 por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para asistir a la fuga de su esposo. “Crecí en un lugar donde todo mundo se estaba cuidando del gobierno. Ahora entiendo que es su trabajo”, expresó Coronel sobre su experiencia en prisión.

FOTO ARCHIVO: El narcotraficante recapturado Joaquín “El Chapo” Guzmán es escoltado por soldados durante una presentación en Ciudad de México, México. 8 de enero de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

La vida junto a Guzmán estuvo marcada por el aislamiento, la clandestinidad y rutinas familiares poco convencionales. Coronel ha compartido que, durante esa etapa, nunca hablaron de asuntos criminales y procuraban mantener una vida familiar, viendo telenovelas o cocinando enchiladas.

“Le gustaba mucho ver las novelas, la que más le gustó fue la de La Gaviota (Destilando amor)… él es muy cantor, está en la regadera y está cantando, yo no soy muy cocinera, pero siempre le ha gustado que le hiciera enchiladas”, relató en su testimonio para Oxygen True Crime.

Tras su liberación en Estados Unidos, Emma Coronel ha buscado reconstruir su imagen pública y enfocarse en la maternidad, el modelaje y el mundo de las redes sociales.

Emma Coronel busca rehacer su vida tras su paso en prisión. (Instagram: @emmacoronel9oficial)

En 2024, la exreina de belleza participó el Fashion Week de Milán, en campañas de moda y un videoclip musical de su abogada y amiga, Mariel Colón, que le dedicó la canción “La Señora”.

La prioridad de Coronel es el bienestar de sus hijas gemelas, María Joaquina y Emaly Guadalupe, a quienes procura ofrecer un entorno alejado del estigma criminal. “Mi intención es, espero no volver a fallar”, afirmó en el documental de Oxygen.

Al mismo tiempo, la familia Coronel se ha mantenido en la esfera pública por asuntos legales recientes. En mayo de 2025, el padre y el hermano de Emma, Inés Coronel Barreras y Inés Omar Coronel Aispuro, obtuvieron una suspensión provisional para evitar ser extraditados a Estados Unidos, luego de que México entregara a 29 presuntos narcotraficantes a ese país.

Emma, Inés Omar y Edgar son los tres hermanos Coronel. (Jesús Aviles – Infobae México)

Sin embargo, más recientemente, el 15 de enero de 2026, la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales mexicanas, desmanteló un campamento y una bodega con precursores químicos para la producción de metanfetaminas, “Tusi” y opioides sintéticos en Petatlán, Guerrero. De acuerdo con datos oficiales, las instalaciones estaban presuntamente vinculadas a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel.

En el operativo, las autoridades incautaron más de 24.900 litros y 12.200 kilos de sustancias químicas, así como vehículos, armamento y equipo táctico. La afectación económica estimada por la acción fue de casi 30 millones de pesos. Los hechos se suman a la cadena de investigaciones y procesos legales que rodean a la familia Coronel.

Hasta el momento, Emma Coronel no ha hecho declaraciones públicas sobre la reciente intervención relacionada con su hermano. Su actividad en redes sociales ha continuado centrada en su imagen personal.