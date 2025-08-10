Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem üssü. Harita: Google Maps

İstanbul, Ankara ve İzmir de sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı şu bilgileri geçti:

  • Büyüklük: 6.1 (Mw)
  • Yer: Sındırgı (Balıkesir)
  • Tarih: 2025-08-10
  • Saat: 19:53:47
  • Derinlik: 11 km

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 18:05’te de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Balıkesir’de 3,5 büyüklüğünde deprem

Source link