Banco do Brasil aprova distribuição de R$ 400 mi em proventos

O Banco do Brasil (BBAS3) aprovou em 12 de fevereiro a distribuição de R$ 400,4 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) relativos ao primeiro trimestre deste ano, segundo fato relevante divulgado ao mercado nesta quinta-feira.
O valor por ação será de R$0,07014190105, disse o banco. O pagamento é previsto para 11 de março.
Na divulgação de seus resultados em 11 de fevereiro, o BB anunciou a distribuição de R$1,2 bilhão em JCP complementar.
Os Juros sobre Capital Próprio são uma forma de remuneração que as empresas de capital aberto utilizam para distribuir parte de seus lucros aos acionistas. Diferentemente dos dividendos, o JCP é contabilizado como despesa financeira, o que permite à companhia deduzir o valor pago da base de cálculo do Imposto de Renda, gerando benefício fiscal. Para os investidores, o valor recebido é tributado diretamente na fonte, com alíquota de 15%.
(com Reuters)