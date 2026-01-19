Rafaella Farias, influenciadora que desmaiou na dinâmica do Quarto Branco do BBB 26, usou as redes sociais para comentar sobre não ter entrado no reality show.
Em um vídeo publicado no Instagram, ela tranquilizou o público, dizendo que está bem.
“Meu povo, está tudo bem comigo, estou pronta para outra. Não consegui entrar, mas ganhei 50 mil, já vai me ajudar bastante. Muito obrigada a todo mundo que torceu por mim, que votou em mim na Casa de Vidro, um beijo”, disse ela.
Rafaella passou mal durante a prova decisiva que garantia quatro vagas no BBB 26. Após o desmaio, entraram no reality show Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus.
Ao longo da semana, alguns participantes optaram por deixar a disputa. Ricardinho e Elisa foram os primeiros a desistir. Lívia também deixou o desafio após aceitar a proposta de R$ 50 mil. Já Ricardo foi o quatro participante a sair antes da definição final, depois de mais de 100 horas de resistência.
*Publicada por Nicoly Bastos, da CNN Brasil.