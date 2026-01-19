O BBB 26 começou com tudo e neste domingo (18) tem a formação do primeiro paredão da edição. O líder Alberto Cowboy será o primeiro a votar, indicando uma das cinco pessoas que colocou Na Mira do Líder.

Ele colocou Breno, Maxiane, Milena, Paulo Augusto e Samira. Um deles será votado por Alberto e vai direto para o paredão, sem a chance de participar da Prova Bate e Volta.

O NSC Total perguntou na enquete: Quem você quer que o líder Alberto Cowboy indique direto para o paredão? Siga votando na enquete abaixo.

Enquete da indicação do 1º Líder do BBB 26

Quem você quer que o líder Alberto Cowboy indique ao paredão

Lembrando que a Enquete do NSC Total é um termômetro do jogo e não reflete na decisão que ocorre lá dentro da casa ou em votação no gshow.

Breno e Milena também estão na mira do público

Até às 11h30min (horário de Brasília), com mais de 10 mil votos na Enquete, o público do NSC Total quer que Alberto Cowboy indique Breno ou Milena ao paredão. Breno é o mais rejeitado com 47% dos votos, enquanto Milena vem logo depois com 33%.

Breno – 47%

Milena – 33.7%

Paulo Augusto – 9.9%

Samira – 5.8%

Maxiane – 3%

Entenda a dinâmica da primeira semana

A dinâmica da primeira semana do BBB 26 foi divulgada nesta terça-feira (13) durante o programa e vai ter Big Fone, Na Mira do Líder, Prova do Anjo, Imunidades e Prova Bate e Volta. O jogo já começou com a primeira prova do líder que é de resistência.

Depois do líder decidido, na quinta-feira (15/01) toca o Big Fone pela primeira vez dentro da casa do BBB 26. Quem atender estará imune e indica uma pessoa ao paredão, que dá um contragolpe e indica mais um. Na sexta-feira (16), o novo líder coloca na mira mais cinco pessoas.

No sábado (17) é a vez da Prova do Anjo, quem vencer vai imunizar uma pessoa e ainda pode comprar mais uma imunidade para outra pessoa. No domingo (18) forma-se o primeiro paredão do BBB 26. Estarão imunes quem atendeu o Big Fone e quem foi imunizado pelo anjo.

No paredão estarão as duas pessoas indicadas pelo Big Fone, o voto do líder e a pessoa mais votada pela casa. Na prova Bate e Volta, três emparedados jogam, menos quem foi indicado pelo líder. Uma pessoa se salva e as outras três formam o paredão da primeira semana.

Na terça-feira (20), uma pessoa deixa o programa e acontece a primeira eliminação do BBB 26.

