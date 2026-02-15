Boca Juniors e Platense se enfrentam neste domingo (15), às 19h30 (horário de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, em duelo válido pela 5ª rodada do torneio Apertura do Campeonato Argentino. O confronto terá transmissão de ESPN e Disney+ para todo o Brasil.
O Boca é o 9º colocado da competição, com seis pontos em quatro jogos, enquanto o Platense ocupa a 6ª posição, com sete pontos.
Boca Juniors x Platense: como assistir ao vivo
Boca Juniors x Platense: horário e onde assistir
- Campeonato Argentino – 5ª rodada (Apertura)
- Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)
- Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)
Boca Juniors x Platense: escalações
Provável escalação do Boca Juniors: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa e Blanco; Ascacíbar, Paredes e Alarcón; Romero, Merentiel e Janson. Técnico: Claudio Úbeda.
Provável escalação do Platense: Borgogno; Saborido, Vazquez, Raggio e Silva; Amartil e Bussio; Mainero, Zapiola e Gauto; Heredia. Técnico: Walter Zunino.