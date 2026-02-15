atacante confirmou informação de que o Tricolor Paulista é seu time de infância

Cria das categorias de base do São Paulo, o atacante Antony tem uma relação com o clube que vai além da profissional. Em 2019, quando ainda vestia a camisa tricolor, ele revelou ser torcedor do time desde pequeno por influência da tia que o levava ao Morumbi.

“Começou com minha tia. Desde pequeno ela costumava me levar ao estádio, e dali eu fui pegando gosto. Ela me levava sempre em jogos da Libertadores, clássicos… Era o que a gente mais curtia”, contou, em entrevista ao Esporte Espetacular.

Foi quando a paixão pelo SP despertou que o ponta começou a sonhar com a possibilidade de virar jogador profissional e defender as cores do clube que ama. Um objetivo que também virou o da família e dos amigos e, como se sabe hoje, se concretizou.

“A partir do momento que eu comecei a torcer, eu comecei a sonhar também de um dia estar ali no campo, e hoje quando eu vou lá em Osasco é muita foto. Meus amigos também conversam comigo que às vezes nem acreditam que eu estou jogando e daqui a pouco estou ali com eles”, acrescentou.

Créditos: Instagram/Antony

Antony está brilhando na Espanha

O desejo do torcedor são-paulino, sem dúvidas, é ver o atacante vestindo a camisa do clube novamente no futuro. Uma vontade que certamente também passa pelos planos de carreira do profissional, que atualmente está com 25 anos.

Mas, ao que tudo indica, esse reencontro não acontecerá tão cedo. Antony é jovem e está vivendo o melhor momento da carreira atuando no Real Betis, da Espanha, equipe na qual tem feito gols, dado assistências e sido protagonista.