Napoli x Roma pelo Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A 25ª rodada da Série A, o Campeonato Italiano, de 2025-26 reserva um clássico nacional que vale briga pela classificação à Champions League da próxima temporada: Napoli e Roma se enfrentam no Estádio Diego Armando Maradona neste domingo, 15, às 16h45, muito próximos na tabela. Acompanhe aqui em tempo real.
A consolidada equipe de Antonio Conte ocupa a terceira colocação, com 49 pontos, e está longe da briga pelo título, já praticamente polarizada entre Inter e Milan. O time de Gian Piero Gasperini está bem próximo, com 46 e no quinto lugar, ocupando atualmente a única vaga à Europa League do Italiano.
Além de estarem perto na pontuação, Napoli e Roma também vivem fases semelhantes na Série A: ambos os clubes venceram três, empataram uma e perderam uma partida das últimas cinco disputadas, e também triunfaram em seus últimos compromissos: os de Nápoles bateram o Genoa fora de casa por 3 a 2, enquanto os representantes da capital superaram o Cagliari por 2 a 0 em seus domínios.
NAPOLI X ROMA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO
- DATA: 15/02/2026 (domingo)
- HORÁRIO: 16h45 (de Brasília)
- LOCAL: Estádio Diego Armando Maradona.
ONDE ASSISTIR A NAPOLI X ROMA AO VIVO
- ESPN (TV fechada)
- Disney+ (streaming)
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NAPOLI
- Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate e Abner; Morton Nartey e Tessmann; Karabec, Sulc e Merah. Técnico: Paulo Fonseca.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ROMA
- Dupé; Clauss, Dante, Opeeng e Abdi; Vanhoutte, Louchet e Samed; Bernadeau, Wahi e Diop. Técnico: Claude Puel.