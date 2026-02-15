O Paysandu está em uma situação parecida. Também com sete pontos, a equipe bicolor está apenas com um ponto a mais que o Santa Rosa, adversário deste domingo. Um resultado positivo garante o Papão na próxima fase, mas o Lobo pode ser desclassificado, principalmente em caso de derrota. O time de Júnior Rocha precisa superar a marca negativa de três jogos sem vencer.
Santa Rosa x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações
