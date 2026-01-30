Bruno Mars se apresentará na cerimônia do Grammy 2026; Veja todos os artistas confirmados

Bruno Mars entra para a lista de artistas confirmados para se apresentar na cerimônia do Grammy 2026. O evento ocorre neste domingo, 1º, com exibição no Brasil.
Vencedor de diversos Grammys, Mars retorna a mais uma edição da premiação, desta vez, com três indicações. O artista concorre nas categorias Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo/Grupo. Bruninho disputa em todas as categorias com o hit APT, música lançada em 2024 em colaboração com Rosé, do Blackpink.
Harry Styles e Doechii foram confirmados como apresentadores do evento. Em 2026, o Grammy inaugura duas novas categorias: Melhor Álbum de Música Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum.
Bruno Mars anuncia álbum novo após 10 anos
O ano começou agitado para Bruno Mars. Depois de 10 anos, o músico anunciou o lançamento de seu próximo álbum, The Romantic. O registro chega em 27 de fevereiro e, enquanto isso, os fãs podem aproveitar o novo single, já disponível, I Just Might.
Outros artistas confirmados para se apresentarem no Grammy 2026
Dentre os principais selecionados para se apresentarem na cerimônia do Grammy 2026 estão Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga e Tyler, the Creator, segundo a Variety. Confira a lista completa abaixo:
- Lady Gaga
- Justin Bieber
- Tyler, the Creator
- Sabrina Carpenter
- Clipse e Pharrell Williams
- Post Malone
- Reba McEntire
- Katseye
- Leon Thomas
- Lola Young
- Olivia Dean
- Addison Rae
- The Marias
- Alex Warren.
Segmento In Memoriam
- Reba McEntire
- Brandy Clark
- Lukas Nelson
Homenagens
- Lauryn Hill – homenagem a D’Angelo e Roberta Flack
- Post Malone, Watt, Slash, Duff McKagan e Chad Smith – homenagem à Ozzy Osbourne
Onde e quando assistir ao Grammy 2026
A cerimônia do Grammy 2026 será transmitida no Brasil pelo TNT e pela HBO Max. A exibição tem início às 21h30 (horário de Brasília).