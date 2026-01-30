Bruno Mars se apresentará na cerimônia do Grammy 2026; Veja todos os artistas confirmados

Bruno Mars entra para a lista de artistas confirmados para se apresentar na cerimônia do Grammy 2026. O evento ocorre neste domingo, 1º, com exibição no Brasil.

Cantor lança nova música após período dedicado a colaborações e projetos paralelos Foto: @BrunoMars via Youtube

Vencedor de diversos Grammys, Mars retorna a mais uma edição da premiação, desta vez, com três indicações. O artista concorre nas categorias Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo/Grupo. Bruninho disputa em todas as categorias com o hit APT, música lançada em 2024 em colaboração com Rosé, do Blackpink.

Harry Styles e Doechii foram confirmados como apresentadores do evento. Em 2026, o Grammy inaugura duas novas categorias: Melhor Álbum de Música Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum.

Bruno Mars anuncia álbum novo após 10 anos

O ano começou agitado para Bruno Mars. Depois de 10 anos, o músico anunciou o lançamento de seu próximo álbum, The Romantic. O registro chega em 27 de fevereiro e, enquanto isso, os fãs podem aproveitar o novo single, já disponível, I Just Might.

Outros artistas confirmados para se apresentarem no Grammy 2026

Dentre os principais selecionados para se apresentarem na cerimônia do Grammy 2026 estão Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga e Tyler, the Creator, segundo a Variety. Confira a lista completa abaixo:

  • Lady Gaga
  • Justin Bieber
  • Tyler, the Creator
  • Sabrina Carpenter
  • Clipse e Pharrell Williams
  • Post Malone
  • Reba McEntire
  • Katseye
  • Leon Thomas
  • Lola Young
  • Olivia Dean
  • Addison Rae
  • The Marias
  • Alex Warren.

Segmento In Memoriam

  • Reba McEntire
  • Brandy Clark
  • Lukas Nelson

Homenagens

  • Lauryn Hill – homenagem a D’Angelo e Roberta Flack
  • Post Malone, Watt, Slash, Duff McKagan e Chad Smith – homenagem à Ozzy Osbourne

Onde e quando assistir ao Grammy 2026

A cerimônia do Grammy 2026 será transmitida no Brasil pelo TNT e pela HBO Max. A exibição tem início às 21h30 (horário de Brasília).

Source link