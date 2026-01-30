Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha un nuevo plan de inversiones para el ciclo integral del agua

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha a lo largo de 2026 un plan de inversiones para el ciclo integral del agua, que se integrará en el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, aprobado por el pleno en mayo de 2024 y que cuenta con una inversión de 857 millones de euros en la renovación y modernización de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad.

En un comunicado, el concejal responsable del área de Aguas, Francisco Hernández Spínola, señala que durante la sesión plenaria de este viernes, se anunció que este futuro plan estará articulado a través de inversiones financieramente sostenibles y permitirá ejecutar actuaciones tanto en los barrios como en la zona baja de la ciudad.

En este sentido, ha subrayado que la inversión prevista “será la mayor que ha realizado o vaya a realizar este Ayuntamiento en el siglo XXI” en materia de ciclo integral del agua.

Hernández Spínola ha explicado que estas actuaciones podrán financiarse con cargo a los remanentes de tesorería, tras la aprobación en diciembre del Real Decreto Ley 15/2025, que regula el destino del superávit de las entidades locales para la realización de inversiones.

Asimismo, ha recordado que los proyectos deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2026, lo que supone “un compromiso del Gobierno municipal para que esta obra, junto a otras muchas en la ciudad, se inicie dentro de ese plazo”.

El concejal ha señalado también que este plan permitirá avanzar en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad y en la resolución de problemas históricos vinculados a la red de saneamiento y drenaje.

Situación de la urbanización de Reina Mercedes

Entre las obras que se abordarán en este plan de inversiones estará la solución a la problemática en la urbanización de Reina Mercedes, en el Distrito de Ciudad Alta.

Como ha explicado durante el pleno Hernández Spínola, el proyecto correspondiente a la segunda fase de la obra hidráulica contemplaba el desvío del colector que canaliza las aguas de lluvia desde la rotonda Félix Alonso Suárez hasta el vial Reina Mercedes, atravesando toda la vía junto al proyecto de saneamiento.

Esta solución, dice el Ayuntamiento, “implicaba el desvío del colector de pluviales bajo la vía Profesor Reina y exigía excavaciones de hasta cuatro metros de profundidad, con la consiguiente interrupción completa del tráfico en un eje fundamental de conexión entre Escaleritas, Los Tarahales y la Feria del Atlántico. Se trataba, por tanto, de una obra de gran envergadura, de elevado coste y de ejecución muy compleja”, recalca.

Ante esto, el Consistorio indica que estudia soluciones alternativas al proyecto inicial, con el objetivo de plantear una intervención que presente menor dificultad técnica y que se pretende realizar durante este 2026.

Mientras tanto, la Corporación local señala que ha llevado a cabo actuaciones puntuales para mitigar los efectos de las escorrentías, como la instalación de imbornales, la limpieza periódica del colector, la construcción de un talud para canalizar las aguas, obras en aceras en un tramo de 128 metros lineales y la modificación del asfaltado para corregir encharcamientos.