Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha un nuevo plan de inversiones para el ciclo integral del agua

30/01/2026
30/01/2026
Últimas Notícias: vilões da rede de esgotoLas Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha un nuevo plan de inversiones para el ciclo integral del aguaChampions League playoffs: Real Madrid get Jose Mourinho’s Benfica again, PSG vs. MonacoMSU basketball vs. Michigan prediction, preview, TV info, betting lineBruno Mars se apresentará na cerimônia do Grammy 2026; Veja todos os artistas confirmadosBaralho cigano: vejas as previsões de fevereiro de 2026 para os 12 signosAthletics, Jacob Wilson Agree To ExtensionSources: Nuggets’ Nikola Jokic (knee) to return vs. ClippersMinnesota Gov. Tim Walz says he will ‘never run for elected office again’Sales lessons from John Candy’s Del GriffithSee the 31st Annual Audie Award Finalists (Exclusive)como fica o tempo no Paraná em fevereiroCatherine O’Hara, Schitt’s Creek, Home Alone Star, Dead at 71Ana Paula Arósio, Thiago Lacerda e elenco se uniram nos bastidores para proteger atriz de substituição na GloboVikings might’ve just told fans what Harrison Smith won’t say himselfVerão Curitiba oferece atividades gratuitas em 7 pontos da cidade no domingoTim Cindric returns after Team Penske cheating scandal at Indy 500Campeão brasileiro é denunciado por escalação irregular e pode ser rebaixado no estadualGFN Thursday: GeForce NOW on LinuxJason Biggs Talks To Us About His Directorial Debut, Untitled Home Invasion Romance (Yes, That’s The Name)Almoço saudável: 5 receitas com grão-de-bico leves e nutritivasCorinthians na Supercopa Rei: força máxima contra o FlamengoTrump renews ridiculous offensive against Obama, calls for Democrat’s ‘arrest’Gasparilla invasion route shifted due to wind forecastPrefeitura de Maceió | IPTU 2026 com 20% de desconto vence nesta…Microsoft tumbled 10% in a day, flat premarket. Here’s whyFeiras livres e orgânicas acontecem em 18 pontos de Curitiba neste sábadoNo Kings trains thousands of people to observe immigration officialsAtacante Biel se despede do AtléticoJacob Elordi Surprised Margot Robbie with a Valentine’s Day Surprise While on SetTarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/01/2026Kylie Kelce Shares How She Answers Her Older Kids’ Questions About Where Babies Come FromConfident Group Chairman CJ Roy found dead in his office, he was 57IGP-M sobe 0,41% em janeiro, informa FGV Ibre | BrasilMyrtle Beach area expecting 4-6 inches of snowObituário Curitiba! Lista da falecimentos desta sexta-feira (30/01)Mito do bitcoin como ‘ouro digital’ cai em meio à disparada dos metais | CriptomoedasAEP Declares Quarterly Dividend on Common StockLocal wholesalers overwhelmed with gold and silverSilver, gold sell off as precious metals markets nosediveParaná pretende convocar 5.690 novos agentes de segurança ao longo de 2026Novak Djokovic v Jannik Sinner: Australian Open 2026 semi-final – live | Australian Open 2026Central Ohio school closings for Jan. 30. See the listThe Android Advantage: How Google Pay Optimizes the Mobile Casino ExperienceGold Retreats as Reports on Trump’s Fed Nominee Boost DollarNotícias :: Jornal do ParabrisaAlcaraz batte Zverev: è in finale all’Australian Open: l’analisi del matchPart II Adds Scarlett Johansson; Sebastian Stan Is Two-FaceCientistas descobrem novo planeta do tamanho da Terra e com 50% de chance de ser habitávelAnalysts Cut Bank of America (BAC) Price Targets While Staying Bullish9 sucos para ajudar a queimar gordura abdominalTrês Graças: Gerluce faz revelação e deixa bando em choquePSC analysts, groups say We Energies’ proposed data center rates pose risks to customersHometown bet Alex Eala’s hopes dashed by Camila Osorio in Philippine Women’s Open quartersNor’easter, Winter Storm With Heavy Snow In Carolinas, VirginiaMercado imobiliário 2026: mudanças no setor favorecem a compra de imóveis4 Ways To Start Seeing Your Value In Relationships, By A Psychologist‘He has to sweat’ — Can Alexander Zverev rise to Carlos Alcaraz’s SF challenge at Australian Open? | ATP TourAI world model now available for Ultra users in U.S.resultado do sorteio desta quintaBethesda’s next Citibank opening this springHoróscopo de hoje para Áries: veja a previsão completa do dia 30/01/2026Kylie Kelce reveals whether she or Jason Kelce said ‘I Love You’ firstResultado da Lotofácil 3600: números desta quinta-feiraCarlos Alcaraz – Alexander Zverev, en directoHow to watch UC Riverside Highlanders vs. Long Beach State Beach: Live stream info, TV channel, game time“He’s Just Like a Big Kid”: Donte DiVincenzo Gives an Insight of What Giannis Antetokounmpo Is Like Behind the ScenesMontana State Hosts Sacramento State in Women’s Big Sky Tilt on ThursdaySacramento State Hornets vs. Montana State Bobcats prediction, pick for NCAAM on Thursday 1/29/26Nuggets to reevaluate Gordon (hamstring) in 4 to 6 weeksconfira números sorteados nesta quinta-feiraThunder’s Jaylin Williams: Returns TuesdayChicago Med season 11 episode 11 guest cast includes Desperate Housewives and Ghosts starsSources: Artemi Panarin likely has played last Rangers game7 ideias de jantar com couve-flor para sair da rotinaWashington Men’s Basketball at #9 Illinois: Game Preview & How to WatchViviane descobre que Leonardo é cúmplice do pai e o escorraça em Três Graças · Notícias da TVPenn State Basketball Preview: NorthwesternDrone localiza homem perdido na mata do Paraná em 7 minutosWhat time is ‘The Traitors’ on tonight? What to knowBULLS PREGAME: Can Coby White & the Chicago Bulls BOUNCE BACK vs Heat? | CHGO Bulls PodcastGymnast Jordan Chiles granted appeal in Olympic bronze medal ruling; Swiss court to rehear caseKTO patrocina cobertura da Copa do Mundo de 2026 na CazéTVCaps Conclude Trip in Detroitsaiba o que é o fenômeno flagrado em CuritibaFinal Injury Report for Kings-76ers: Will Russell Westbrook, Joel Embiid Play?Who is Justin Rose’s wife Kate Phillips? The former gymnast behind the PGA star | International Sports NewsJason Momoa In Action In New ClipHanseníase: 5 mitos e verdades sobre a doençaFact check: Trump twice promotes phony claim that Walmart is closing 250 California storesNick Sirianni’s role in offensive coordinator search, play-calling head coaches: Eagles mailbagJustiça homologa acordo firmado entre o Ministério Público do Paraná e o Município de Iporã para a regularização de hospital e maternidadeRund das Europa-League-Spiel gegen BernSpurs’ Carter Bryant accepts invitation to NBA Slam Dunk ContestPresident Donald Trump to make announcement Thursday afternoonFalecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (29/01)Benjamin Nygren on the significance of Celtic beating FC UtrechtIn ‘au pair’ double murder trial, Brendan Banfield testifies he confronted stranger fatally stabbing his wifeApple’s first quarter earnings will focus on iPhone sales, AI outlook‘Gundam’ Live-Action Pic Starring Sydney Sweeney Lands At Netflix
Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha un nuevo plan de inversiones para el ciclo integral del agua

Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha un nuevo plan de inversiones para el ciclo integral del agua

  • January 30, 2026
Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha un nuevo plan de inversiones para el ciclo integral del agua

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha a lo largo de 2026 un plan de inversiones para el ciclo integral del agua, que se integrará en el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, aprobado por el pleno en mayo de 2024 y que cuenta con una inversión de 857 millones de euros en la renovación y modernización de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad.

En un comunicado, el concejal responsable del área de Aguas, Francisco Hernández Spínola, señala que durante la sesión plenaria de este viernes, se anunció que este futuro plan estará articulado a través de inversiones financieramente sostenibles y permitirá ejecutar actuaciones tanto en los barrios como en la zona baja de la ciudad.

En este sentido, ha subrayado que la inversión prevista “será la mayor que ha realizado o vaya a realizar este Ayuntamiento en el siglo XXI” en materia de ciclo integral del agua.

Hernández Spínola ha explicado que estas actuaciones podrán financiarse con cargo a los remanentes de tesorería, tras la aprobación en diciembre del Real Decreto Ley 15/2025, que regula el destino del superávit de las entidades locales para la realización de inversiones.

Asimismo, ha recordado que los proyectos deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2026, lo que supone “un compromiso del Gobierno municipal para que esta obra, junto a otras muchas en la ciudad, se inicie dentro de ese plazo”.

El concejal ha señalado también que este plan permitirá avanzar en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad y en la resolución de problemas históricos vinculados a la red de saneamiento y drenaje.

Situación de la urbanización de Reina Mercedes

Entre las obras que se abordarán en este plan de inversiones estará la solución a la problemática en la urbanización de Reina Mercedes, en el Distrito de Ciudad Alta.

Como ha explicado durante el pleno Hernández Spínola, el proyecto correspondiente a la segunda fase de la obra hidráulica contemplaba el desvío del colector que canaliza las aguas de lluvia desde la rotonda Félix Alonso Suárez hasta el vial Reina Mercedes, atravesando toda la vía junto al proyecto de saneamiento.

Esta solución, dice el Ayuntamiento, “implicaba el desvío del colector de pluviales bajo la vía Profesor Reina y exigía excavaciones de hasta cuatro metros de profundidad, con la consiguiente interrupción completa del tráfico en un eje fundamental de conexión entre Escaleritas, Los Tarahales y la Feria del Atlántico. Se trataba, por tanto, de una obra de gran envergadura, de elevado coste y de ejecución muy compleja”, recalca.

Ante esto, el Consistorio indica que estudia soluciones alternativas al proyecto inicial, con el objetivo de plantear una intervención que presente menor dificultad técnica y que se pretende realizar durante este 2026.

Mientras tanto, la Corporación local señala que ha llevado a cabo actuaciones puntuales para mitigar los efectos de las escorrentías, como la instalación de imbornales, la limpieza periódica del colector, la construcción de un talud para canalizar las aguas, obras en aceras en un tramo de 128 metros lineales y la modificación del asfaltado para corregir encharcamientos.

Source link

