Vampirinhas à solta? Saiba se terá Lua Cheia no Carnaval 2026

“É noite de Lua Cheia e as vampiras ‘tão’ soltas”. É assim que começa “Vampirinha”, a grande aposta de Ivete Sangalo para o Carnaval 2026. Mas, será que a astronomia vai colaborar com a letra da música durante a folia baiana? Fomos conferir o calendário lunar para você não ser pego de surpresa.

Qual a fase da Lua no Carnaval 2026?

Se você esperava o brilho intenso do satélite natural para iluminar os circuitos da festa, saiba que não teremos Lua Cheia durante os dias oficiais de Carnaval.

De acordo com o “Calendário Lunar” disponibilizado pelo Instituto de Meteorologia (Inmet), a Lua estará em fase minguante durante quase todo o Carnaval. Isso, no entanto, garante noites mais escuras – ótimas, talvez, para as vampiras que preferem o mistério à claridade total.

Confira o Calendário Lunar de Fevereiro de 2026:

1 a 8 de fevereiro: Lua Cheia (ocorre antes do Carnaval começar)

9 a 16 de fevereiro: Lua Minguante (fase que contempla quase todos os dias de folia)

17 de fevereiro (Terça de Carnaval): início da Lua Nova

3 de março: próxima Lua Cheia

Em tempo: após ‘Vampirinha’, conheça segunda aposta de Ivete para o Carnaval 2026

A música “Vampirinha” foi apresentada nos primeiros minutos de 2026, durante a contagem regressiva comandada por Ivete no Festival Virada Salvador. No mesmo show, ela também lançou “Oxente, é o verão”, que ganhou oficialmente um feat com Xanddy no dia 4 de janeiro de 2026, no ensaio “Melhor Segunda na Concha”, realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Trata-se, então, da segunda aposta da cantora para o período.

