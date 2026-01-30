Isadora Cruz canta de verdade em 'Coração Acelerado'? Atriz acaba com mistério de quem é a voz de Agrado na novela das sete da Globo

Isadora Cruz canta mesmo na novela ‘Coração Acelerado’? Atriz entrega a verdade sobre a voz na novela das sete
Isadora Cruz canta de verdade ou usa dublê em ‘Coração Acelerado‘? A dúvida tem tomado conta do público desde que Agrado começou a soltar a voz na novela das sete da Globo, em sua estreia, 12 de janeiro.
A personagem, uma cantora country determinada a vencer na música, aparece em diversas cenas cantando com afinação e emoção, um ato tão perfeito que confunde os telespectadores da trama.
Então, Isadora Cruz canta de verdade?
A resposta é simples: é Isadora Cruz quem canta. A atriz decidiu abrir mão de qualquer dublagem e encarou o desafio de viver Agrado por inteiro.
Para isso, mergulhou em uma preparação intensa, que envolve aulas de canto, violão, fonoaudiologia e dança, além do trabalho diário de interpretação.
“É um desafio diário. Cantar, tocar e interpretar ao mesmo tempo exige coordenação e muita persistência. É fogo (risos)“, contou Isadora em entrevista ao site F5.
A dedicação não é pequena: além de decorar textos e emoções da personagem, ela precisa estar tecnicamente pronta para cenas musicais que exigem precisão vocal e entrega emocional.
Na trama escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, Agrado é movida por uma confiança quase instintiva no próprio talento. “Ela tem algo dentro dela que diz que vai conseguir”, resume a atriz, mostrando que essa fé é o motor da personagem, mesmo diante das dificuldades e das dores do caminho.
Com passagens por novelas como ‘Guerreiros do Sol’ e ‘Volta por Cima’, Isadora vê em ‘Coração Acelerado’ um trabalho especial jus…
