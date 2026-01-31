Quina: confira resultado do concurso 6941, que pode pagar R$ 600 mil

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (30), as cinco dezenas do concurso 6941 da Quina, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio previsto é de R$ 600 mil.
- Confira os números sorteados: volte após o sorteio
Como jogar na Quina?
O preço da aposta com 5 números é de R$ 3. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e mais chances o apostador tem de ganhar.
Na Quina, o apostador pode marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios aqueles que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números. O apostador pode, ainda, concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Como jogar on-line?
Qualquer pessoa maior de 18 anos pode apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O valor máximo aceito é R$ 500. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito, Pix ou Mercado Pago.