Rayane Figliuzzi responde por crime contra as relações de consumo

Operação aconteceu após denúncia de uma mulher que se queimou ao realizar um procedimento estético no local. Detalhe foi divulgado pela Polícia Civil do Estado nas redes sociais.

Na ocasião, a defesa de Rayane afirmou que o local estava fechado havia meses, “totalmente desativado e sem atendimento ao público”. “O espaço é utilizado exclusivamente como depósito e show-room da marca de moda praia UZZI, pertencente à Sra. Rayane, o que é comprovado pela organização interna e pelo uso atual do ambiente”, diz nota enviada a Splash.

A defesa afirmou que foram apreendidos “cosméticos, itens de cuidados com a pele, materiais de uso individual e insumos destinados ao estoque da marca de Rayane. “Parte deles corresponde a uso pessoal da Sra. Rayane, adquiridos legalmente e com prescrição médica, inexistindo qualquer irregularidade sanitária ou comercial”, diz o comunicado.

Rayane Figliuzzi foi procurada para comentar a decisão da Justiça. Este texto será atualizado quando houver resposta.

Source link