Operação aconteceu após denúncia de uma mulher que se queimou ao realizar um procedimento estético no local. Detalhe foi divulgado pela Polícia Civil do Estado nas redes sociais.
Na ocasião, a defesa de Rayane afirmou que o local estava fechado havia meses, “totalmente desativado e sem atendimento ao público”. “O espaço é utilizado exclusivamente como depósito e show-room da marca de moda praia UZZI, pertencente à Sra. Rayane, o que é comprovado pela organização interna e pelo uso atual do ambiente”, diz nota enviada a Splash.
A defesa afirmou que foram apreendidos “cosméticos, itens de cuidados com a pele, materiais de uso individual e insumos destinados ao estoque da marca de Rayane. “Parte deles corresponde a uso pessoal da Sra. Rayane, adquiridos legalmente e com prescrição médica, inexistindo qualquer irregularidade sanitária ou comercial”, diz o comunicado.
Rayane Figliuzzi foi procurada para comentar a decisão da Justiça. Este texto será atualizado quando houver resposta.