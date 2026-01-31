Khaby Lame Vende Empresa por US$ 900 Milhões e Mira US$ 4 Bilhões em Receita Anual

Khaby Lame, o criador que definiu o TikTok no mundo, construiu seu império sobre uma linguagem universal: o silêncio. Sem a necessidade de legendas ou notas de rodapé culturais, o influenciador conquistou o globo com clareza e humor.
Agora, essa influência global ganha uma estrutura corporativa robusta. A Rich Sparkle Holdings (ANPA.US), empresa listada nos EUA, anunciou hoje a conclusão da aquisição da Step Distinctive Limited, a principal companhia associada a Khaby Lame. O movimento sinaliza uma transição estratégica, deixando para trás os acordos pontuais com marcas para adotar um sistema de comercialização estruturado e exclusivo.
O conteúdo de Lame é minimalista e sem falas, atualmente, seu público soma 360 milhões de seguidores, consolidando-o como um ativo na era da economia digital.
O criador se tornará um acionista controlador, elevando seu valor de “influência” para um ativo central em nível de capital e parte da gestão da sua própria carreira.
Diferenciais do acordo
Um ponto inovador do contrato é a autorização para o uso do Face ID, Voice ID e padrões comportamentais de Lame para o desenvolvimento de um “Gêmeo Digital”, isso permitirá a criação de conteúdo multilíngue em larga escala, abrindo portas para vendas virtuais 24 horas por dia em diferentes fusos horários, sem depender da agenda física do criador.
A expectativa central é gerar mais de US$ 4 bilhões (R$ 21,2 bilhões) em vendas anuais com o auxílio da criação de conteúdo pela IA, gerando exposição massiva e alcançando novas audiências.