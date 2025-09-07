Última hora del Burgos – Las Palmas, en directo

Buenas tardes. Arrancamos con la narración en directo del partido Burgos CF – UD Las Palmas, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga Hypermotion. Un duelo entre dos equipos que llevan un trayetoría pareja en este arranque de temporada, ambos suman cuatro puntos, y que tiene que despejar cuando antes para estar cerca de los puestos de cabeza.

El partido comienza a las 16.15 horas y será arbitrado por el colegiado Saúl Ais, del colegio valenciano, y estará auxiliado desde la sala VAR por David Gálvez. Queda presentado el partido. Arrancamos.



Source link