O Corinthians não quer deixar atrasar nada em relação a direitos de imagem, luvas, CLT. O Corinthians quer manter o pagamento em dia.Samir Carvalho
Para isso, a decisão de não quitar a dívida com o time mexicano foi estratégica.
“O Corinthians não pagou o transfer ban. Se quisesse poderia ter quitado os R$ 40 milhões, mas se fizesse isso ia atrasar a folha salarial. Então, o Corinthians preferiu não atrasar a folha salarial, honrar com os compromissos com o Memphis, por exemplo, do que dar os R$ 40 milhões para o Santos Laguna e derrubar o transfer ban”, explica Samir.
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo – segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras – terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos – quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo – quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians – sexta-feira (16h de Brasília)