16/02/2026 – 21:00
Em razão do Carnaval, o próximo concurso da Mega-Sena será na quinta-feira, 19. Tradicionalmente, os concursos são feitos às terças, quintas e no sábado.
O prêmio está acumulado em R$ 72 milhões. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.
+ Veja passo a passo para apostar pela internet e o valor mínimo
A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Vale ressaltar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma, segundo a Caixa Econômica Federal.
Todos os concursos são transmitidos a partir das 21h, pelo canal da CAIXA no YouTube.
Números sorteados no sábado
Os números sorteados no último sábado, 14, no concurso 2973, foram: 16 – 24 – 27 – 31 – 45 – 46.
Ninguém acertou as seis dezenas. A quina teve 63 acertadores; cada um vai pagar R$ 43.862,01. Já a quadra registrou 4.259 apostas vencedoras. Os acertadores vão receber, individualmente, um prêmio de R$ 1.069,47. Veja aqui o detalhamento.