Carnaval no Centro de Curitiba terá ruas bloqueadas; veja quais

Para garantir que o Carnaval 2026 no Largo da Ordem, em Curitiba, seja uma festa segura para todos os foliões, a Polícia Militar do Paraná, por meio do 33º Batalhão, definiu um conjunto de medidas especiais que transformarão a tradicional região do Centro Histórico.
A organização do evento definiu pontos importantes em reunião realizada na terça-feira (11/02), quando representantes da PM sentaram à mesa com órgãos públicos, entidades e comerciantes para alinhar estratégias.
Quem pretende cair na folia precisa ficar atento: quatro ruas de acesso ao Largo terão bloqueios a partir das 17h em todos os dias de festa. As interdições acontecerão nos seguintes locais:
- Rua Trajano Reis com Rua 13 de Maio
- Rua Jaime Reis com Rua Almirante Barroso
- Travessa Nestor de Castro com Rua do Rosário (Duque de Caxias)
- Rua Mateus Leme com Rua Dr. Claudino dos Santos
Apenas moradores poderão passar pelos bloqueios, desde que apresentem identificação.
Carnaval em Curitiba: venda de garrafas de vidro está proibida
Os comerciantes da região já firmaram compromisso de vender bebidas apenas em recipientes plásticos. Vale o alerta: quem for flagrado com garrafas de vidro nas áreas externas poderá enfrentar problemas com a lei. De acordo com as normas vigentes e ordem permanente do 33º BPM, o porte desses itens pode ser enquadrado como infração penal, considerado como porte de arma branca.
“Outra medida reforçada pelas autoridades é a proibição do porte e da comercialização de garrafas de vidro na área externa do evento” explica a tenente Milena Weiber.
A festa tem hora para começar, mas também para terminar. Quando o relógio marcar 2h30, a PM iniciará o processo de dispersão do público. A medida visa liberar espaço para as equipes de limpeza urbana e permitir a montagem das estruturas necessárias para o dia seguinte. Os bares poderão continuar recebendo clientes nos espaços internos, desde que tenham estrutura adequada, mas as áreas externas precisarão ser liberadas.
Outro ponto de atenção será o combate à venda de bebidas adulteradas. Agentes especialmente treinados circularão pela região central para identificar e coibir essa prática.