Carnaval no Largo da Ordem tem horário definido para acabar

O sábado (14/02) de carnaval no Largo da Ordem, em Curitiba, terá horário definido para o encerramento das atividades nas áreas externas. Às 2h30 da madrugada de domingo (15/02), a Polícia Militar iniciará a dispersão do público, com apoio da Guarda Municipal, para permitir a limpeza urbana e a montagem da tradicional Feira do Largo.
As medidas foram definidas em reunião realizada nesta quarta-feira (11/02), na sede do 33º Batalhão da Polícia Militar, com a participação de representantes de diversos órgãos municipais e entidades ligadas ao Centro Histórico. Ficou estabelecido que, após as 2h30, as áreas externas deverão estar liberadas, mas a permanência de pessoas no interior dos estabelecimentos comerciais será permitida, desde que tenham estrutura adequada.
A Feira do Largo, tradicional feira de artesanato da cidade, ocorrerá no domingo, das 9h às 14h, ocupando a Praça Garibaldi, com início na Rua São Francisco e término na Rua Martin Afonso. O público contará com quatro praças de alimentação nas proximidades.
Bloqueios perto do Largo da Ordem para Carnaval
Foram definidos bloqueios em quatro vias de acesso ao Largo da Ordem, todos os dias de carnaval, a partir das 17h, com acesso permitido apenas a moradores mediante identificação.
Os estabelecimentos comerciais não poderão vender bebidas em recipientes de vidro, devendo comercializá-las exclusivamente em embalagens plásticas. O porte de garrafas de vidro nas áreas externas está proibido.
Durante o carnaval, haverá fiscalização para identificar a venda de bebidas adulteradas na região central. Autoridades orientam que qualquer irregularidade seja denunciada imediatamente.