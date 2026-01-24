Cascavel x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Cascavel vem de derrotas consecutivas para Cianorte e Operário-PR. Nas duas situações, a Serpente abriu o placar, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1, fora de casa. Por isso, com apenas cinco pontos, o time é o lanterna do grupo A e perto de confirmar a vaga na disputa do “torneio da morte”. Para evitar a luta contra o rebaixamento, terá que vencer e torcer pela derrota do Athletico para o Galo Maringá, em Curitiba, e que o Maringá não vença o Andraus, em Maringá.
