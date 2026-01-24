SBT TV | "Eita Lucas!" estreia quadro "Lucas a Domicílio" e invade a casa de Nadja Haddad neste sábado (24), no SBT

O Eita Lucas! deste sábado, 24 de janeiro, chega com novidades na tela do SBT e marca a estreia do quadro “Lucas a Domicílio”, um formato inédito que promete revelar o lado mais íntimo, humano e divertido dos famosos. Na nova proposta, Lucas Guimarães visita a casa dos convidados para conversas profundas, desafios inusitados e uma dinâmica de perguntas que testam os limites da entrevista.

A convidada da estreia é a apresentadora Nadja Haddad, que abre as portas de sua casa, em Cajamar, na Grande São Paulo. Durante a visita, ela fala sobre sua trajetória na televisão, os desafios à frente do “Bake Off Brasil – Mão na Massa” e se emociona ao relembrar momentos marcantes da vida pessoal. Nadja abre o coração ao abordar a perda da mãe, a gravidez de risco e a dor pela perda de um dos filhos gêmeos recém-nascidos, em um relato sensível e sincero que promete tocar o público.

+ Sheila Mello brilha em ensaio de Carnaval com look ousado

+ Cesar Filho dá notícia sobre a filha ao vivo no SBT Brasil

+ Viih Tube curte Beach Park com a família, mostra shape e celebra perda de 20 kg

Mas nem só de emoção vive o Lucas a Domicílio. A diversão também está garantida com desafios que rendem boas risadas. Em um deles, Lucas passa por um “teste para ser pai” e tenta trocar a fralda de um bebê com a ajuda de Nadja. Em outro momento curioso, os dois encaram um jogo surpreendente: apenas observando fotos, precisam adivinhar o que é um bebê de verdade e o que é um Bebê Reborn, e o resultado promete impressionar.

Inspirados pelo universo do Bake Off Brasil, Lucas e Nadja ainda enfrentam um desafio na cozinha: quem consegue decorar melhor um bolo? A disputa deixa o clima leve e descontraído, mas o momento mais aguardado da visita chega com a entrega das temidas perguntas do quadro “Verdade Seja Dita”, inspiradas nos aplicativos de delivery. Em saquinhos de lanches, surgem perguntas de sabores variados: doce, fácil de responder; temperada; apimentada; amarga; e azeda, essa última, difícil de engolir e capaz de elevar a temperatura da entrevista.

Nos estúdios do SBT, o público acompanha mais uma edição da “Piscina da Sorte”. No game, quatro participantes da plateia enfrentam desafios eliminatórios cheios de adrenalina e bom humor. No final, apenas dois conquistam o direito de mergulhar na piscina de bolinhas coloridas e disputar o grande prêmio. Quem vencer escolhe o que leva para casa: uma geladeira novinha ou uma televisão de 55 polegadas.

O Eita Lucas! deste sábado (24) promete surpreender o público, às 15h, na tela do SBT