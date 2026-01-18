La escuadra de Chivas volvió a casa previo al parón por actividad de Selección Mexicana y se midió ante un Querétaro que aún trabaja en encontrar su mejor versión ahora bajo las órdenes de Esteban González como estratega.
Con un inicio de encuentro de a poco los de Gabriel Milito lograron hacerse del control del balón y generar peligro sobre el arco defendido por Guillermo Allison.
Sería hasta pasada la media hora de acción cuando el hombre gol del Rebaño, Armando González se haría presente para abrir el marcador.
Esta ventaja en la pizarra permitió que los tapatíos se hicieran del control del esférico, pero con pocas oportunidades claras.
Para el complemento, el dominio local continuó y fue así que al 61’, luego de una gran jugada colectiva Roberto Alvarado definió de gran manera para ampliar la ventaja de los de casa.
Los Gallos hicieron algunas modificaciones en la recta final buscando una ligera reacción, misma que llegó hasta el minuto 81’ en los pies de Mateo Coronel que acortó distancia.
Sin mayores complicaciones, Chivas se quedó con los tres puntos que les permiten mantener el paso perfecto en el inicio del Clausura 2026.