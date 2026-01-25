Cidade da Serra Gaúcha terá seu primeiro McDonald's

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.
Com mais de 70 mil habitantes, o município de Farroupilha, na serra gaúcha, vai receber, pela primeira vez, a rede americana de fast food McDonald’s. Conforme o prefeito Jonas Tomazini, um estudo de viabilidade urbanística foi protocolado pela empresa no último trimestre de 2025 e já recebeu deferimento. Agora, está sendo analisado o projeto arquitetônico. A expectativa é que o cronograma de obras seja definido após a liberação do alvará de construção.
O terreno escolhido para operação fica na Rua Júlio de Castilhos com a Rua Tiradentes, em uma das principais entradas da cidade. A rede pretende instalar uma loja no formato padrão, com drive-thru.
— É a primeira rede de fast-food internacional que a gente tem aqui no município. Ficamos muito felizes com essa notícia, porque na verdade a gente sabe que passa por diversas etapas para que possa chegar na decisão da instalação — comemora Tomazini.
