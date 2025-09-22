E no Norte, Soledade, teve ao menos 15 residências destelhadas na madrugada de domingo. Os bairros mais afetados foram Expedicionário e Botucaraí. Segundo o Corpo de Bombeiros, os ventos chegaram a 98,3 quilômetros por hora, conforme dados da Climatempo, e o acumulado de chuva foi de 48,6 milímetros. Não há registro de pessoas desabrigadas, e lonas estão sendo distribuídas às famílias cujas moradias foram impactadas.
Cidades do RS têm transtornos e estragos em função da chuva
